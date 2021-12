Esce oggi la colonna sonora ufficiale di “Sing 2”, nelle sale a partire dal 22 dicembre. La soundtrack ufficiale è formata da tre canzoni completamente inedite: “Your Song Saved My Life” degli U2, “Suéltate” di Sam i feat. Anitta, BIA & Jarina De Marco, entrambe già disponibili su tutte le piattaforme da novembre, e “Tippy Toes”, di Adam Buxton con Fancy Feelings feat. DSCOSTU. Ecco la trama della pellicola come riportata dai colleghi di Cineblog:

Ricco di grandi sogni e spettacolari canzoni di successo, il film narra le vicende del koala Buster Moon e di altre grandi star animali, pronte per la loro più abbagliante e stravagante esibizione sul palco della capitale più glamour dell’intrattenimento. C’è solo un intoppo: devono prima convincere ad unirsi a loro la rock star più solitaria del mondo, interpretata dalla leggendaria icona della musica Bono, al suo debutto in un film d’animazione. L’ambizioso koala, però, ha un sogno più grande: debuttare con un nuovo spettacolo al Crystal Tower Theater nell’affascinante Redshore City! Senza conoscenze, Buster e i suoi amici devono intrufolarsi di nascosto nei celebri uffici della Crystal Entertainment, guidata dallo spietato magnate lupo Jimmy Crystal (il vincitore dell’Emmy Bobby Cannavale). In un disperato tentativo di ottenere l’attenzione di Mr. Crystal, Gunter propone un’idea bizzarra che Buster accetta subito: nel loro nuovo spettacolo ci sarà una leggenda del rock, il leone Clay Calloway (Bono). Il problema è che il koala non ha mai incontrato Clay, artista che si è allontanato dal mondo della musica più di dieci anni prima dopo la scomparsa della moglie. Mentre Gunter aiuta Buster a ideare un capolavoro teatrale, tra le pressioni e le minacce crescenti di Mr. Crystal, il koala intraprende una ricerca per trovare Clay e convincerlo a tornare sul palco. Quello che inizia come il grande sogno di Buster diventa un emozionante promemoria del grande potere che ha la musica di guarire anche un cuore infranto.

Grande importanza, ovviamente, è legata alla colonna sonora che sarà diversa nella versione fisica e in quella digitale. Qui sotto potete leggere la tracklist ufficiale, nei due formati differenti.

Sing 2, colonna sonora copia fisica

1. Your Song Saved My Life (From Sing 2) – U2

2. Let’s Go Crazy – Tori Kelly, Taron Egerton, Reese Witherspoon & Nick Kroll

3. Can’t Feel My Face – Kiana Ledé

4. Goodbye Yellow Brick Road – Elton John

5. Heads Will Roll – Scarlett Johansson

6. Holes – Mercury Rev

7. bad guy – Billie Eilish

8. Sing 2 Audition Medley – Sing 2 Cast

9. Where the Streets Have No Name – Tori Kelly, Taron Egerton, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon & Nick Kroll

10. Higher Love – Kygo x Whitney Houston

11. There’s Nothing Holdin’ Me Back – Taron Egerton & Tori Kelly

12. Suéltate (From Sing 2) – Sam i feat. Anitta, BIA & Jarina De Marco

13. Stuck In a Moment You Can’t Get Out Of – Scarlett Johansson

14. Soy Yo (Sing 2 Mix) – Bomba Estéro

15. A Sky Full of Stars – Taron Egerton

16. Could Have Been Me – Halsey

17. I Say A Little Prayer – Tori Kelly & Pharrell Williams

18. Break Free – Reese Witherspoon & Nick Kroll

19. I Still Haven’t Found What I’m Looking For – Scarlett Johansson & Bono

20. Tippy Toes – Adam Buxton with Fancy Feelings feat. DSCOSTU [BONUS TRACK]

21. Christmas (Baby Please Come Home) – Keke Palmer feat. Scarlett Johansson, Taron Egerton, Reese Witherspoon & Tori Kelly [BONUS TRACK]

Sing 2, colonna sonora copia digitale

1. Your Song Saved My Life (From SING 2) – U2

2. Let’s Go Crazy – Tori Kelly, Taron Egerton, Reese Witherspoon & Nick Kroll

3. Can’t Feel My Face – Kiana Ledé

4. Heads Will Roll – Scarlett Johansson

5. Sing 2 Audition Medley – Sing 2 Cast

6. Where the Streets Have No Name – Tori Kelly, Taron Egerton, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon & Nick Kroll

7. There’s Nothing Holdin’ Me Back – Taron Egerton & Tori Kelly

8. Suéltate (From Sing 2) – Sam i feat. Anitta, BIA & Jarina De Marco

9. Stuck In a Moment You Can’t Get Out Of – Scarlett Johansson

10. Soy Yo (Sing 2 Mix) – Bomba Estéro

11. A Sky Full of Stars – Taron Egerton

12. Could Have Been Me – Halsey

13. I Say A Little Prayer – Tori Kelly & Pharrell Williams

14. Break Free – Reese Witherspoon & Nick Kroll

15. I Still Haven’t Found What I’m Looking For – Scarlett Johansson & Bono

16. Tippy Toes – Adam Buxton with Fancy Feelings feat. DSCOSTU [BONUS TRACK]

17. Christmas (Baby Please Come Home) – Keke Palmer feat. Scarlett Johansson, Taron Egerton, Reese Witherspoon & Tori Kelly [BONUS TRACK]