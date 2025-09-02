Sinéad O’Connor, la vita della cantante irlandese diventa un film: tutti i dettagli e la data di uscita sul grande schermo

La vita dell’indimenticabile Sinead O’Connor diventerà un film: data di uscita, cast e tutti i dettagli del progetto.

Sinéad Marie Bernadette O’Connor è stata una delle voci più iconiche del folk rock irlandese. Due anni fa, il 26 luglio, la morte della cantante lasciò senza parole i fan di tutto il mondo. Ma la sua vita, fatta di profondi dolori e grandi successi, di cadute e di grandi rinascite, sarà presto raccontata un biopic cinematografico.

Ad annunciarlo è la stata la rivista specializzata californiana Variety, che ha parlato di un progetto già in fase di sviluppo, fortemente voluto da alcune importanti case di produzioni internazionali ed irlandesi.

Sinead O’Connor: arriva il biopic sulla vita della cantante irlandese

A dirigere il biopic sulla cantante la regista Josephine Decker – divenuta nota per il film Shirley – mentre la sceneggiatura sarà affidata a Stacey Gregg, nota scrittrice irlandese. A produrre il progetto saranno la Ie: Entertaiment – che ha già prodotto Nothing Compares del 2022 – e poi Nine Daughters, nota per Lady Macbeth e God’s Creatures e See-Saw Films, che ha ottenuto un grande successo con The King’s Speech – ovvero Il discorso del Re – vincitore di 4 Premi Oscar e del film Il potere del cane del 2021, vincitore di un Oscar.

Nella pellicola si parlerà dell’infanzia e degli anni giovani della O’Connor: i primi passi nella musica della sua Dublino, il trasferimento a Londra, l’ascesa musicale e i successi fino a divenire una vera attivista. Una storia dolorosa che parte dalla metà degli anni ’70, quando O’Connor fu mandata in un severo istituto religioso dopo anni di abusi familiari. L’istituto, come rivelò la stessa cantante anni dopo, le Magdalene Laundries, cambiò per sempre la sua visione del mondo. Il trasferimento a Londra dopo il compimento dei 18 anni segnò il cambio di passo della sua carriera: il grande successo arrivò subito con il suo primo album The Lion and the Cobra.

Gli inizi degli anni ’90 segnarono la sua definitiva consacrazione: non aveva ancora 30 anni quando pubblicò l’album I Do Not Want What I Haven’t Got, contenente il brano Nothing Compares 2 U (scritto da Prince), che divenne un successo planetario, restando 6 settimane al primo posto della classifica Billboard USA. Numerosi anche i riconoscimenti internazionali: un Grammy Award, un Brit Award e un MTV Video of the Year, prima donna ad ottenere il premio.

Nel biopic si affronteranno anche le tragedie vissute della cantante, come la morte del figlio Shane nel 2022. Ma anche il suo percorso come attivista, contro il sessismo nell’industria musicale, la violenza istituzionale o i crimini della Chiesa. Poco prima della sua morte stava lavorando ad un nuovo album e sognava di portare al cinema l’adattamento della sua autobiografia Rememberings. Al momento non sappiamo quando uscirà il film né il cast, ma si attendono ulteriori notizie in autunno.