All’Arena di Verona, stasera, 18 luglio 2022, risuonerà la musica dei Simple Minds, in concerto con una tappa del loro ultimo tour. Il gruppo dei Simple Minds, oggi, è costituito dai due membri originali rimasti, Jim Kerr (voce) e Charlie Burchill (chitarre elettriche e acustiche, tastiere, sassofono e violino). Gli altri membri attuali della band sono Ged Grimes (basso), Cherisse Osei (batteria), Sarah Brown (cori), Gordy Goudie (chitarra e tastiere) e Berenice Scott (tastiere). Inizialmente prevista per il 2021, la serie di concerti è stata riprogrammata nel 2022, con gli allentamenti delle restrizioni legate al Covid-19. Il 40 Years Of Hits” World Tour 2021 promette di intrattenere con i più grandi successi della band, in attesa del loro nuovo disco, previsto per la seconda metà dell’anno (Direction of the heart, ottobre 2022). A seguire tutte le informazioni sulla data di questa sera, dai biglietti alla scaletta del live.

Simple Minds, Arena di Verona, 18 luglio 2022, biglietti

Il concerto dei Simple Minds è quasi sold out. Rimangono solamente posti nella Tribuna II Livello, non numerata a 34.50 euro. Clicca qui per avere maggiori informazioni e per l’acquisto.

Simple Minds, Arena di Verona, 18 luglio 2022, Scaletta concerto

Act of Love

Love Song

Colours Fly and Catherine Wheel

Waterfront

Glittering Prize

Big Sleep

Book of Brilliant Things

Mandela Day

First You Jump

Let There Be Love

Belfast Child

Someone Somewhere in Summertime

See the Lights

Don’t You (Forget About Me)

New Gold Dream (81-82-83-84)

Speed Your Love to Me

Alive And Kicking

Sanctify Yourself

Arena di Verona, come arrivare con i mezzi e in auto

Ecco come arrivare all’Arena di Verona:

In autobus

Il centro della città è collegato con i comuni limitrofi e il Lago di Garda da un servizio pubblico di autobus di colore blu.

La stazione degli autobus si trova di fronte alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

In treno

La stazione principale è Verona Porta Nuova. Dalla lì si può accedere agli autobus per il centro, con fermata in Piazza Bra, la piazza centrale dove si trova l’Anfiteatro Arena. Le linee per raggiungere il centro sono: 11, 12, 13, 14, 72 e 73.

È disponibile un servizio di autobus navetta dall’aeroporto alla Stazione FS di Porta Nuova e viceversa. La fermata dell’autobus si trova davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Anche l’Aeroporto Gabriele D’Annunzio di Brescia Montichiari, a 52 Km da Verona, è collegato alla Stazione FS di Verona Porta Nuova da una navetta che effettua il servizio di collegamento due volte al giorno. Anche la fermata di questa navetta si trova davanti alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

Se si arriva in auto, è possibile servirsi di “Parcheggio Arena” in via Bentegodi per parcheggiare