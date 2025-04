Simone Cristicchi: età, moglie e figli, dove vive. La vita privata del cantante e la carriera

Simone Cristicchi, artista eclettico e versatile, cantautore apprezzato dagli addetti ai lavori ha conquistato il pubblico durante l’ultimo Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston ha cantato Quando sarai piccola, un brano intenso che ha commosso, e che è arrivato dritto al cuore. Un testo poetico che tratta del rapporto genitori e figli, e della fase in cui quest’ultimi si prendono cura di loro. La canzone non ha vinto ma ha ricevuto diversi riconoscimenti e sarà tra i brani più belli dell’artista.

Nel 2007 Cristicchi vinse la kermesse con Ti regalerò una rosa, altro brano poetico che ebbe un successo considerevole. Il cantante vanta una carriera decisamente ricca di successi, ha scritto e interpretato brani che sono diventati degli evergreen e che hanno una loro intensità e spessore e che hanno ricevuto sempre il riconoscimento positivo della stampa. Nato a Roma il 5 febbraio 1977 è cresciuto in una famiglia semplice, e ha abitato per un lungo periodo in quartiere periferico della città. Attualmente risiede nella capitale.

Appassionato di disegno a soli 16 anni, riceve un’offerta di lavoro come fumettista per la Comic Art, una proposta che avrebbe potuto cambiare la sua vita e che invece Cristicchi decide di rifiutare per continuare a studiare e conseguire la maturità classica. Dopo il diploma si iscrive a Storia dell’Arte all’Università Roma Tre, ma non ha mai finito gli studi. Nel frattempo fonda la prima band e si dedica alla musica. Neanche maggiorenne muove i suoi primi passi artistici e sin da subito rivela di avere un talento sia nella composizione che nella scrittura.

Simone Cristicchi diviso tra musica e dedizione sociale

Oltre a dedicare tanto tempo al suo lavoro e alla realizzazione di brani che siano veicoli di messaggio importanti, Cristicchi ha a cuore l’impegno sociale. Il teatro civile è tra le sue passioni e non manca di trovare spazio da dedicargli. Ha portato in scena temi storici, ma anche umanitari di un certo rilievo. Tra questi: Mio nonno è morto in guerra e Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli, ispirato alla vita di San Francesco d’Assisi.

Lo scorso anno ha debuttato con un nuovo album, Dalle tenebre alla luce, che rispecchia appieno la sua personalità artistica. Tuttavia nel corso della sua carriera ha vissuto diverse fasi musicali e ha scritto anche brani più ritmati e scorrevoli. In uno confessava di voler cantare come Biagio Antonacci e anche se non ci è riuscito, ha trovato la sua dimensione artistica che il pubblico apprezza.

Vita privata di Simone Cristicchi

Simone Cristicchi è una persona estremamente riservata, difficilmente parla del suo privato e anche sui social non rivela molti dettagli del suo quotidiano. In passato è stato sposato con Sara Quattrini, un’archeologa romana che oggi è dedita alla lettura per bambini. I due hanno avuto due figli: Tommaso, nato nel 2008, e Stella, nata nel 2011 e sono separati da diversi anni. A quanto pare hanno rapporti cortesi e formali per il bene dei bambini.

Attualmente Cristicchi è legato a Erika Mineo, in arte Amara, cantautrice con cui si è esibito durante la serate dei duetti a Sanremo 2025. I due sono molto affiatati e condividono anche il palcoscenico. Sono infatti protagonisti di diversi spettacoli teatrali. Cristicchi ha un rapporto particolare con la madre che improvvisamente è stata colpita da una grave emorragia. Un evento che lo ha scosso particolarmente e ha condizionato anche la sua produzione artistica.