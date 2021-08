Dopo 40 anni con i Cure, il bassista Simon Gallup ha deciso di lasciare la band, dicendo che è “stufo del tradimento”. Il 61enne ha annunciato la notizia sabato in un breve post su Facebook, scrivendo:

“Con il cuore un po’ pesante non sono più un membro dei Cure! Buona fortuna a tutti loro…”

Perché Simon Gallup ha lasciato i Cure?

Poche parole che, da una prima lettura superficiale, assumevano un tono abbastanza distaccato, visto la decisione inaspettata e imprevista dopo decine e decine di anni insieme. E, a confermare questa tesi, la risposta del musicista ad un commento, quando un fan -preoccupato- gli ha chiesto se stesse bene:

“Sto bene… mi sono solo stancato del tradimento”

Dopo il cantante leader della band e il chitarrista, Simon Gallup è stato il membro originale più longevo del gruppo, avendo trascorso 40 anni a suonare con i compagni. Si è unito ai Cure nel 1979 e ha lasciato brevemente nel 1982 a seguito di uno scontro con Smith. I due si sono chiariti e Gallup è tornato nel 1984 e, ad eccezione di una pausa per motivi di salute nel 1992, è rimasto con il gruppo.

Gallup è stato il bassista di 11 dei 13 album pubblicati dai Cure fino ad oggi, e ha anche suonato la tastiera per la band nel corso degli anni. A giugno, Smith ha rivelato al Sunday Times che il quattordicesimo disco della band – e il primo album in studio da 4:13 Dream del 2008 – potrebbe essere l’ultimo.

“Sono dieci anni di vita distillati in un paio d’ore di cose intense. Non posso pensare che faremo mai altro”,

Quanti dischi hanno venduto i Cure?

In base agli ultimi dati resi pubblici, i Cure hanno pubblicato 13 album in studio, due EP, oltre 30 singoli, vendendo ben oltre 30 milioni di album in tutto il mondo.

Chi è il cantante dei Cure?

Il cantante e leader dei Cure è Robert James Smith e proprio lui ha co-fondato il gruppo nel 1976. Proprio grazie al successo ottenuto -da critica e pubblico- insieme al gruppo, è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2019