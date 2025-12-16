Simon Cowell ci riprova: i December 10 e l’eterna scommessa delle boyband

Simon Cowell non ha mai nascosto la sua ossessione per le boyband. Dai tempi dei Westlife e degli One Direction da lui scoperti e imposti prima come talent discografico, poi anche come produttore televisivo di enorme potere e successo, Cowell ha costruito una parte consistente della sua carriera sull’idea che il pop, per funzionare davvero, abbia bisogno di volti riconoscibili, dinamiche di gruppo e narrazioni facilmente esportabili.

Simon Cowell e i December 10

Con i December 10, di cui si parla con sempre maggiore insistenza nel Regno Unito, Cowell prova ancora una volta a rimettere in moto la macchina del pop più globale e trasversale, in un contesto che però risulta profondamente diverso rispetto a quello di dieci o quindici anni fa.

Il debutto del gruppo, avvenuto attraverso una cover di Bye Bye Bye, brano portato al successo ormai 25 anni fa dagli NSYNC di Justin Timberlake, non è certo casuale.

È l’ennesima strategia, una dichiarazione d’intenti che guarda apertamente all’era d’oro delle boyband, richiamando l’immaginario di fine anni Novanta e primi Duemila. Allo stesso tempo, però, l’operazione si inserisce in un mercato musicale frammentato, dominato da piattaforme digitali, algoritmi e fandom estremamente verticalizzati sull’onda emotiva difficile da intercettare dei social.

Cowell e il modello pop industriale

I December 10 rappresentano una scommessa che va oltre il singolo progetto. Simon Cowell, padrone di un impero che punta su colossi come X Factor, American Idol e Got Talent con tutti i suoi spinoff mondiali, sembra voler verificare la tenuta di un modello industriale che oggi molti considerano superato: costruire un gruppo, lavorare sull’immagine, creare una fanbase fedele prima ancora di consolidare un repertorio originale. Un approccio che si scontra con l’attuale centralità dei social e con l’idea di autenticità che il pubblico più giovane richiede agli artisti.

Eppure, proprio per questo, l’operazione è interessante. In un’epoca in cui il pop sembra sempre più individuale e autoreferenziale, il ritorno alla dimensione collettiva della boyband potrebbe rivelarsi una mossa controcorrente. Cowell non punta solo sulle classifiche, ma sulla capacità di creare un racconto continuo, fatto di contenuti, apparizioni e interazioni dirette con i fan.

Riusciranno i December 10 a imporsi?

La vera domanda non è se i December 10 riusciranno a replicare il successo degli One Direction, ma se riusciranno a ritagliarsi uno spazio credibile nel panorama attuale. Il pubblico è cambiato, le aspettative sono diverse e la concorrenza globale è feroce. Ma Cowell ha dimostrato più volte di saper leggere il mercato meglio di molti critici.

Il progetto December 10 nasce così come un test: non solo per una nuova band, ma per capire se l’industria pop ha ancora spazio per prodotti costruiti con metodo, pazienza e una visione a lungo termine. Il brano Bye Bye Bye ha fatto capolino ieri su You Tube e sta già macinando numeri piuttosto interessanti.

I December 10 sono sette ragazzi di estrazione e talento piuttosto diversificato: si chiamano Cruz Lee-Ojo, Sean Hayden, Danny Bretherton, Nicolas Alves, John Fadare, Josh Olliver e Hendrik Christoffersen.