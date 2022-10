Questa sera, 4 ottobre 2022, al Forum di Assago a Milano, si esibiranno i Sigur Ros, una band post-rock islandese di Reykjavík, nata nel 1994. La formazione del gruppo vede il cantante e chitarrista Jón Þór “Jónsi” Birgisson, il bassista Georg Hólm e il tastierista Kjartan Sveinsson. Conosciuti per il loro suono etereo, la voce in falsetto del frontman Jónsi e l’uso della chitarra ad arco, i Sigur Rós incorporano elementi estetici classici e minimali. La voce di Jónsi è cantata in vocalizzazioni islandesi e non linguistiche che la band ha chiamato Vonlenska. Hanno pubblicato sette dischi in studio e cinque EP, nella loro carriera. Qui sotto, a seguire, potete leggere tutte le informazioni sui biglietti e sulla scaletta del concerto.

Sigur Ros, Milano, 4 ottobre 2022, Biglietti concerto

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto dei Sigur Ros al Forum di Assago, a Milano. I prezzi partono dai 37.95 euro per il terzo settore non numerato ai 51,75 euro del Primo Settore Numerato. Clicca qui per l’acquisto e per tutte le informazioni.

Sigur Ros, Milano, 4 ottobre 2022, Scaletta concerto

Il concerto dei Sigur Ros a Milano inizierà alle 21. Qui sotto potete leggere la scaletta delle canzoni in programma.

Untitled #1 – Vaka

Untitled #2 – Fyrsta

Untitled #3 – Samskeyti

Svefn-g-englar

Rafmagnið búið

Ný batterí

Gold 2

Fljótavík

Untitled #7 – Dauðalagið

Smáskifa

Glósóli

Untitled #6 – E-Bow

Sæglópur

Gong

Andvari

Festival

Kveikur

Untitled #8 – Popplagið

Forum di Assago, Milano, Come arrivare con i mezzi e in auto

Qui sotto potete trovare tutte le informazioni utili per raggiungere il Forum di Assago a Milano.

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.