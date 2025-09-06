Sigur Ros celebrano i 20 anni di Takk… con una riedizione speciale ricca di rarità

Sono già passati vent’anni dall’uscita di Takk…, l’album che ha consacrato i Sigur Ros come una delle band più influenti del post-rock mondiale. E per l’occasione, il gruppo islandese ha deciso di pubblicare una riedizione celebrativa che uscirà il 26 settembre, disponibile in diversi formati: digitale, CD, vinile 3×12” e un esclusivo boxset di 5×10” limitato a 3.000 copie.

Sigur Ros, venti anni dopo

Il progetto, curato dall’etichetta Krunk, offre ai fan non solo una versione rimasterizzata del disco originale ma anche una serie di rarità che ne arricchiscono ulteriormente il valore.

La riedizione include anche cinque tracce rare, di cui due totalmente inedite: Melrakki ed Elfur, scritte e registrate nei mesi che precedettero la lavorazione dell’album ma che poi furono esclusi dalla stesura definitiva del disco.

Ad esse si affiancano Refur, Ó Friður e Kafari, originariamente pubblicate come b-sides del singolo Sæglópur nel 2006. Tutti i brani sono stati rimasterizzati da Ted Jensen presso lo Sterling Sound, garantendo un suono più limpido e profondo, pensato per esaltare la già peculiare atmosfera sospesa e onirica della band.

Un’ulteriore novità è rappresentata dalla versione in Dolby Atmos, disponibile in digitale a partire dal 12 settembre, giorno esatto dell’anniversario dell’uscita del disco. Questo formato permette un ascolto immersivo che restituisce pienamente la complessità delle orchestrazioni e delle tessiture sonore che hanno reso celebre l’album.

Un disco che ha segnato un’epoca

Quando uscì nel 2005, Takk… rappresentò un vero e proprio punto di svolta nella carriera dei Sigur Ros: il disco divenne rapidamente un successo internazionale, ottenendo il platino nel Regno Unito e vendendo oltre 200.000 copie nel solo primo anno negli Stati Uniti. Brani come Glósóli e Hoppípolla entrarono nell’immaginario collettivo, diventando colonne sonore di spot, film e serie televisive. La poetica musicale della band, basata su un linguaggio emotivo e universale, riuscì a raggiungere un pubblico trasversale, pur mantenendo intatta la sua identità sperimentale.

I Sigur Ros proposero un rock molto diverso per l’epoca: ricercato, innovativo, sofisticato e sfumatissimo: in una lingua per la stragrande maggioranza del pubblico incomprensibile e forse anche per questo molto suggestiva.

Una celebrazione tra passato e presente

Questa riedizione arriva in un momento particolarmente intenso per i Sigur Ros, reduci da un tour orchestrale mondiale che ha mostrato ancora una volta la loro capacità di reinventarsi senza snaturarsi.

Con Takk… (20th Anniversary Remaster) la band celebra la propria storia guardando al futuro, offrendo ai fan l’occasione di riscoprire un album che ha saputo unire raffinatezza compositiva e potenza evocativa, e che ancora oggi resta un punto di riferimento imprescindibile per il genere post-rock. La band è ancora in piena attività, 18 album in archivio – otto di inediti – l’ultimo dei quali Atta (che in islandese significa per l’appunto otto) pubblicato un paio di anni fa.

La band a ottobre sarà in tour in Europa accompagnata a ogni data da una grande orchestra: a Milano, agli Arcimboldi, il 9 e 10 ottobre si esibiranno con l’Orchestra Sinfonica di Milano. A Roma, il 12 e il 13 a Santa Cecilia con il Piemme Project Ensamble.