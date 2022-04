Signor Tenente è un brano di Giorgio Faletti presentato, in gara, al Festival di Sanremo 1994.

E’ la prima volta, per l’attore comico, nella veste di cantante impegnato sul palco del Teatro Ariston. Il pezzo divenne immediatamente di grande impatto sociale, applaudito dalla critica e dal pubblico. Arrivò al secondo posto della classifica finale di Sanremo e vinse il Premio della Critica.

La canzone si riferisce alle stragi di Capaci e di via D’Amelio e a tutti agli attentati compiuti dalla criminalità organizzata, dalla mafia. Il brano è una aperta denuncia delle condizioni lavorative delle forze dell’ordine italiane (in particolare dei Carabinieri, morti anche durante queste due stragi) in un periodo in cui era ancora viva l’immagine delle bombe del ’92 e ’93 che hanno straziato l’opinione pubblica. La frase “Minchia, signor tenente” cita la scena finale del film Mediterraneo di Gabriele Salvatores.

Giorgio Faletti, Signor Tenente, Ascolta la canzone

Giorgio Faletti, Signor Tenente, Testo canzone

Forse possiamo cambiarla ma è l’unica che c’è

Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole

Forse cent’anni o duecento è un attimo che va

Fosse di un attimo appena sarebbe con me

Tutti vestiti di vento a inseguirci nel sole

Tutti aggrappati ad un filo e non sappiamo dove

Minchia signor tenente

Che siamo usciti dalla centrale

Ed in costante contatto radio

Abbiamo preso la provinciale

Ed al chilometro 41

Presso la casa cantoniera

Nascosto bene la nostra auto

C’asse vedesse che non c’era

E abbiam montato l’autovelox

E fatto multe senza pietà

A chi passava sopra i 50

Fossero pure i 50 d’età

E preso uno senza patente

Minchia signor tenente

Faceva un caldo che se bruciava

La provinciale sembrava un forno

C’era l’asfalto che tremolava

E che sbiadiva tutto lo sfondo

Ed è così, tutti sudati

Che abbiam saputo di quel fattaccio

Di quei ragazzi morti ammazzati

Gettati in aria come uno straccio

Caduti a terra come persone

Che han fatto a pezzi con l’esplosivo

Che se non serve per cose buone

Può diventare così cattivo che dopo

Quasi non resta niente

Minchia signor tenente

E siamo qui con queste divise

Che tante volte ci vanno strette

Specie da quando sono derise

Da un umorismo di barzellette

E siamo stanchi di sopportare

Quel che succede in questo paese

Dove ci tocca farci ammazzare

Per poco più d’un milione al mese

E c’è una cosa qui nella gola

Una che proprio non ci va giù

E farla scendere è una parola

Se chi ci ammazza prende di più

Di quel che prende la brava gente

Minchia signor tenente

Lo so che parlo col comandante

Ma quanto tempo dovrà passare

Per star seduto su una volante

La voce in radio ci fa tremare

Che di coraggio ne abbiamo tanto

Ma qui diventa sempre più dura

Quando ci tocca di fare i conti

Con il coraggio della paura

E questo è quel che succede adesso

Che poi se c’è una chiamata urgente se prende su

E ci si va lo stesso

E scusi tanto se non è niente

Minchia signor tenente

Per cui se pensa che c’ho vent’anni

Credo che proprio non mi dà torto

Se riesce a mettersi nei miei panni

Magari non mi farà rapporto

E glielo dico sinceramente

Minchia signor tenente