Exes è una canzone di Tate McRae pubblicata il 17 novembre 2023. Si tratta del secondo singolo che anticipa l’uscita del disco “Think Later”, disponibile dall’8 dicembre prossimo.

Tate McRae, Exes, Significato, Ascolta la canzone

Nel brano, Tate McRae parla dei suoi ex e del rapporto con i ragazzi con cui ha concluso storie, nel suo passato. La cantante comprende che le cose non possono cambiare, adesso. Nella canzone ripete continuamente “Baci ai miei ex”, frase che può essere letta come un’espressione ironica o amara, seguita dall’affermazione che “non gliene frega niente”. Ciò implica una mancanza di sentimenti reciproci.

Nonostante tutto questo, lei rivela di mantenere ancora il numero degli ex e una collana, come simboli di un legame che ancora perdura. Comunque, ormai, lei è oltre, in questo bilancio del passato.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “EXES” DI TATE MCRAE

Tate McRae, Exes, Testo della canzone

Oh, I’m sorry, sorry that you love me (Ha-ha-ha-ha-ha-ha)

Changed my mind up like it’s origami

Oh, I’m sorry, sorry that you love me (Ha-ha-ha-ha-ha-ha)

Changed my mind up like it’s origami

(Kiss-kiss-kiss-) Kisses to my exes who don’t give a shit about me

Kisses, kisses to the next ones who think they can live without me

We make up, then we break up, then they swear they’ll never call me

But I still keep their number and their necklace, kisses to my exes

Happens еvery time

I don’t mean, mеan to be cold, but that’s how I get, oh

Me and all my pride

Tryna burn down every damn bridge any time we can, and again

I’m a, I’m a, I’m a wild ride that never stops

I’m a, I’m a, I’m a hard case they can’t unlock

And I, and I swear I care a lot, just not enough

Let’s just say it is what it is and was what it was

(Kiss-kiss-kiss-) Kisses to my exes who don’t give a shit about me

Kisses, kisses to the next ones who think they can live without me

We make up, then we break up, then they swear they’ll never call me

But I still keep their number and their necklace, kisses to my exes

Oh, I’m sorry, sorry that you love me (Ha-ha-ha-ha-ha-ha)

Changed my mind up like it’s origami

Oh, I’m sorry, sorry that you love me (Oh-oh-oh)

Changed my mind up like it’s ori—

Say, say I wanna go there, then I wanna leave

Make another promise that I can’t keep

I don’t ever know what I want, but that’s what you want

If you’re down, well, then don’t blame me

Breakin’ it all before it starts, makin’ it all up in my head

But I just overshare ‘bout things I never meant

I’m a, I’m a, I’m a wild ride that never stops

I’m a, I’m a, I’m a hard case they can’t unlock

And I, and I swear I care a lot, just not enough

Let’s just say it is what it is and was what it was (Was)

Kisses to my exes who don’t give a shit about me

Kisses, kisses to the next ones who think they can live without me (Nah, nah)

We make up, then we break up, then they swear they’ll never call me (Yeah)

But I still keep their number and their necklace, kisses to my exes

Oh, I’m sorry, sorry that you love me (Ha-ha-ha-ha-ha-ha)

Changed my mind up like it’s origami

Oh, I’m sorry, sorry that you love me (Ha-ha-ha-ha-ha-ha)

Changed my mind up like it’s origami (Ha-ha)

Kisses to my exes, I know that I did you dirty

Little messed up, little selfish, we ain’t married, I ain’t thirty

Yeah, we hooked up, then we broke up, then I said you really hurt me

But I still got your number and your necklace, kisses to my exes

Tate McRae, Exes, Traduzione della canzone

Oh, mi dispiace, mi dispiace che tu mi ami (Ah-ah-ah-ah-ah-ah)

Ho cambiato idea come se fosse un origami

Oh, mi dispiace, mi dispiace che tu mi ami (Ah-ah-ah-ah-ah-ah)

Mi ha cambiato idea come se fosse un origami

(Bacio-bacio-bacio-) Baci ai miei ex a cui non frega niente di me

Baci, baci ai prossimi che pensano di poter vivere senza di me

Facciamo pace, poi ci lasciamo, poi giurano che non mi chiameranno mai

Ma conservo ancora il loro numero e la loro collana, baci ai miei ex

Succede ogni volta

Non voglio dire, voglio dire, avere freddo, ma è così che ottengo, oh

Io e tutto il mio orgoglio

Cerchiamo di bruciare ogni dannato ponte ogni volta che possiamo, e ancora

Sono una, sono una, sono una corsa sfrenata che non si ferma mai

Sono un, sono un, sono un caso difficile che non possono sbloccare

E a me, e giuro che ci tengo molto, ma non abbastanza

Diciamo solo che è quello che è ed era quello che era

(Bacio-bacio-bacio-) Baci ai miei ex a cui non frega niente di me

Baci, baci ai prossimi che pensano di poter vivere senza di me

Facciamo pace, poi ci lasciamo, poi giurano che non mi chiameranno mai

Ma conservo ancora il loro numero e la loro collana, baci ai miei ex

Oh, mi dispiace, mi dispiace che tu mi ami (Ah-ah-ah-ah-ah-ah)

Ho cambiato idea come se fosse un origami

Oh, mi dispiace, mi dispiace che tu mi ami (Oh-oh-oh)

Ho cambiato idea come se fosse ori—

Di’, di’ che voglio andare lì, poi voglio andarmene

Fai un’altra promessa che non posso mantenere

Non so mai cosa voglio, ma è quello che vuoi tu

Se sei giù, beh, allora non incolpare me

Rompendo tutto prima che inizi, inventando tutto nella mia testa

Ma condivido semplicemente cose che non avevo mai pensato

Sono una, sono una, sono una corsa sfrenata che non si ferma mai

Sono un, sono un, sono un caso difficile che non possono sbloccare

E a me, e giuro che ci tengo molto, ma non abbastanza

Diciamo solo che è quello che è ed era quello che era (era)

Baci ai miei ex a cui non frega niente di me

Baci, baci ai prossimi che pensano di poter vivere senza di me (Nah, nah)

Facciamo pace, poi ci lasciamo, poi giurano che non mi chiameranno mai (Sì)

Ma conservo ancora il loro numero e la loro collana, baci ai miei ex

Oh, mi dispiace, mi dispiace che tu mi ami (Ah-ah-ah-ah-ah-ah)

Ho cambiato idea come se fosse un origami

Oh, mi dispiace, mi dispiace che tu mi ami (Ah-ah-ah-ah-ah-ah)

Ho cambiato idea come se fossero origami (Ah-ah)

Baci ai miei ex, so che ti ho fatto sporco

Un po’ incasinato, un po’ egoista, non siamo sposati, non ho trent’anni

Sì, ci siamo frequentati, poi ci siamo lasciati e poi ho detto che mi hai ferito davvero

Ma ho ancora il tuo numero e la tua collana, baci ai miei ex