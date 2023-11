Mirage è una canzone dei OneRepublic in collaborazione con Mishaal Tamer per il videogioco Assassin’s Creed Mirage.

Mirage, Significato, Ascolta la canzone

Il brano vede un protagonista che cerca attivamente il dramma e il karma, sostenendo di aver assistito a cose che gli altri non possono vedere. Il personaggio si sente motivato e sottovalutato, osservando gli imitatori che gli somigliano. La vita sembra una fantasia e tutti vorrebbero farne parte, ma si chiedono se le cose a cui aspirano siano semplicemente illusioni, da qui la metafora di un miraggio.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “MIRAGE” DEI ONEREPUBLIC

OneRepublic, Mirage, Testo della canzone

Ayy, yeah, I look for drama

Yeah, I’m chasing karma

Seen some things that other people can’t see

Yeah, I’m motivated

Yeah, I’m underrated

Watch the imitators lookin’ like me

This life’s like a fantasy

Everyone wants to be on

Reach out for the things I need

But is it all just a mirage?

Is it just a mirage?

Is it just a mirage?

Just a mirage

Yeah, I look for drama

Yeah, I’m chasing karma

Seen some things that other people can’t see

Yeah, I’m on a mission

I don’t need permission

Living like I’ll hit a hundred and three

This life’s like a fantasy

Everyone wants to be on

Reach out for the things I need

But is it all just a mirage?

Is it just a mirage?

Is it just a mirage?

Is it just a mirage?

[Mishaal Tamer]

كلنا نغير الجو

كلنا نقوي الضو

‫قلت صاحبي تحت To the floor

جوة بس راح ضوضو

كلنا نغير الجو (كلنا)

كلنا نقوي الضو (كلنا)

‫قلت صاحبي تحت To the floor

جوة بس راح ضوضو

This life’s like a fantasy

Everyone wants to be on

Reach out for the things I need

But is it all just a mirage?

Is it just a mirage?

OneRepublic, Mirage, Traduzione della canzone

Ayy, sì, cerco il dramma

Sì, sto inseguendo il karma

Ho visto cose che gli altri non possono vedere

Sì, sono motivato

Sì, sono sottovalutato

Guarda gli imitatori che mi assomigliano

Questa vita è come una fantasia

Tutti vogliono essere presenti

Raggiungi le cose di cui ho bisogno

Ma è tutto solo un miraggio?

È solo un miraggio?

È solo un miraggio?

Solo un miraggio

Sì, cerco il dramma

Sì, sto inseguendo il karma

Ho visto cose che gli altri non possono vedere

Sì, sono in missione

Non ho bisogno del permesso

Vivere come se arrivassi a centotré

Questa vita è come una fantasia

Tutti vogliono essere presenti

Raggiungi le cose di cui ho bisogno

Ma è tutto solo un miraggio?

È solo un miraggio?

È solo un miraggio?

È solo un miraggio?

Cambiamo tutti l’atmosfera

Tutti rafforziamo la luce

L’ho detto al mio amico sotto

All’interno era rumoroso

Tutti cambiamo il tempo (tutti noi)

Rafforziamo tutti la luce (tutti noi)

L’ho detto al mio amico sotto

All’interno era rumoroso

Questa vita è come una fantasia

Tutti vogliono essere presenti

Raggiungi le cose di cui ho bisogno

Ma è tutto solo un miraggio?

È solo un miraggio?