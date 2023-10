Ecco testo e significato di Tutti, una canzone di Calcutta presente nel suo disco “Relax”, uscito venerdì 20 ottobre 2023 e in grado di conquistare immediatamente la vetta della classifica Fimi degli album più venduti in Italia.

Il brano racconta, con nostalgia, un rapporto finito, tra interrogativi che non troveranno una risposta e momenti del passato da rivivere, impressi nella nostra mente. Non importava quello che la gente pensava e resta il pensiero del non detto (“Non ti ho detto mai quello che mi fai”).

Calcutta, Tutti, Testo

Ho messo le scarpe nuove per i giorni di fango

Forse i leghisti lì in riva al Po non hanno più un capobranco

Fuori la rivoluzione ed io mi vesto di bianco

Vorrei tenerti la mano un po’, scusa, ma sono stanco

Tanto lo so che lo sai che non so

Che cosa ne pensa la gente

Per una volta che non

Non ce ne fregava niente

Dormire nudi sui tetti

L’eclissi su Roma e la tua Coca Light

Non ti ho detto mai quello che mi fai

E gli altri si perdono come niente

E poi si ritrovano in un’altra città

Sembra un’eternità, sembra una vita fa

E tu come stai? Che cosa fai?

Io coi piedi nel mare e soltanto a pensare

Che sembriamo tutti falliti, tutti falliti

Non giocare col mio cuore che poi devasto una spiaggia

Che ci organizzo un bel festival e poi mi lavo la faccia

Tanto lo so che lo sai che non so

Che cosa si scorda la gente

Triste pensare che noi

Noi due non saremo niente

Quanto silenzio sui tetti

Fra mille discorsi e la tua Coca Light

Non ti ho detto mai quello che mi fai

E gli altri si perdono come niente

E poi si ritrovano in un’altra città

Sembra un eternità, sembra una vita fa

E tu come stai? Che cosa fai?

Io coi piedi nel mare e soltanto a pensare

Che sembriamo tutti falliti, tutti falliti

Che sembriamo tutti falliti, tutti falli’

Che sembriamo tutti esauriti, tutti falli’

Che sembriamo tutti impauriti, tutti bolliti

Tutti falli’, che sembriamo tutti falliti

(Tutti falliti, tutti falliti)

(Tutti falliti, tutti falliti)