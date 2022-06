Shinedown: Planet Zero è il nuovo album

Dal 1° luglio, sarà disponibile Planet Zero, il settimo album di inediti degli Shinedown, la band rock multiplatino che pubblicherà un nuovo lavoro a distanza di circa quattro anni dal precedente album Attention Attention, certificato Oro negli Stati Uniti grazie al mezzo milione di copie vendute.

Nei mesi scorsi, la band ha pubblicato due anticipazioni dell’album, la traccia omonima, pubblicata lo scorso gennaio, e il singolo Daylight, pubblicato circa un mese fa. A marzo, gli Shinedown hanno pubblicato anche la canzone The Saints of Violence and Innuendo.

Con questo nuovo lavoro, prodotto da Eric Bass, bassista del gruppo già produttore del precedente album, e registrato nel Big Animal Studio in Charleston (South Carolina), gli Shinedown hanno voluto affrontare temi inerenti ai nostri tempi come l’impoverimento culturale, gli effetti dei social media sulla salute mentale e le divisioni nella società tra coloro che hanno ideologie differenti.

Il singolo Planet Zero tratta proprio quest’argomento, il mancato rispetto per le persone che hanno opinioni diversi dalla nostra e l’assenza di empatia e compassione.

Il cantante Brent Smith, in una serie di interviste recenti, ha definito quest’album “controverso”, con il quale la band ha voluto affrontare temi mai trattati prima nei loro album precedenti.

In autunno, gli Shinedown saranno in Italia per un concerto che si terrà al Lorenzini District di Milano il prossimo 18 novembre.

Shinedown – Planet Zero: tracklist

0. 2184

1. No Sleep Tonight

2. Planet Zero

3. Welcome

4. Dysfunctional You

5. Dead Don’t Die

6. Standardized Experiences

7. America Burning

8. Do Not Panic

9. A Symptom Of Being Human

10. Hope

11. A More Utopian Future

12. Clueless And Dramatic

13. Sure Is Fun

14. Daylight

15. This Is A Warning

16. The Saints Of Violence And Innuendo

17. Army Of The Underappreciated

18. Delete

19. What You Wanted