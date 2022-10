Sharm El Sheikh è il nuovo singolo di Paky, disponibile dal 26 ottobre 2022. Dopo aver conquistato il platino con il 1° album “Salvatore”, ecco il nuovo pezzo, prodotto da Timon, con all’interno il sample del famoso brano “Jogi” di Panjabi MC. Nell’ultimo anno, il rapper di Rozzano ha raccontato se stesso e la sua storia, le sofferenze ma anche la tenacia e lo sforzo di emergere da situazioni difficili, per trasformare tutto quel dolore in musica e trasmettere a chi è meno fortunato la passione e la voglia di rivalsa che lo caratterizzano.

Paky, Sharm El Sheikh, Significato canzone

Nella canzone non mancano riferimenti alle sue origini, alle sue strade e alla sua Rozzano, tra feste, buste che costano venti e consueti ingressi -in dolce compagnia- nei club che contano. E poi, nel ritornello, ecco l’aggancio con il volo per Sharm El-Sheikh che dà il titolo alla canzone.

Paky, Sharm El Sheikh, Ascolta la canzone

A seguire potete ascoltare la canzone in streaming. Qui per l’audio su YouTube.

Paky, Sharm El Sheikh, Testo canzone

No menù falafel

Dalle mie parti ti fanno a fette, a fette

In tre sopra uno scooter, minorenni ti fanno in fretta (In fretta)

Copriti farà freddo, senza giubbotto e senza felpa (Felpa)

E se c’hai addosso gioielli (Gioielli), mettili sotto la maglietta (Ah)

Siamo al club senza balaklava, entriamo armati come al Bataclan

Ti faccio storie senza pane e acqua

Ti faccio fare il vero Ramadan

Sappiamo dove sei a fare serata (Sеrata), arrivo là fuori con quattro van

Meglio se la tua serata salta o corrеrai come Momo Salah (Corri)

Alaykum sālam, marocchina

Le scoppia il cul0, sembra una Big Babol

Dentro al the club balla sul tavolo

Parla poco bene l’italiano (L’italiano)

È da poco che abita a Milano (A Milano)

Vuole uscire dove noi abitiamo

Mala, mala, sto punto e da capo

Fa uno squat sulla torre di Rozzano e

Shake, shake, shake

Ho un volo per Sharm El-Sheikh

Vieni a casa mia, diamo un party (Un party)

Porta le amiche, siamo in tanti

E poi, scema scendi (Scendi)

Mi stan chiamando i clienti

Tu fai finta che non vedi

Fai finta che non senti (Ah)

Fai finta che non vedi e senti

C’ascoltan pure le pareti

Non darmi degli altri problemi, siam già pieni di precedenti

Un vero ghetto boy ti dà ciò che vuoi, basta che lo chiedi (Che lo chiedi)

Vuoi una busta? Costa venti

Se non paghi non la prendi (Non la prendi)

Nokia 3310, più squilla meno i miei problemi

Chiama, lo accendo alle dieci

C’è il ragazzo in moto che viene (Vroom, vroom, vroom)

A la la la la long [long], sto fumando come Bob Marley

A Milano in un loft o a Rozzi nelle popolari

Shake, shake, shake

Ho un volo per Sharm El-Sheikh

Vieni a casa mia, diamo un party (Un party)

Porta le amiche, siamo in tanti

E poi, scema scendi (Scendi)

Mi stan chiamando i clienti

Tu fai finta che non vedi

Fai finta che non senti

Il successo e il “Salvatore” tour da novembre 2022

Il suo primo album “Salvatore” è stato certificato disco di platino da FIMI/GfK, totalizzando oltre 400 milioni di stream complessivi e conquistando la top 10 dei dischi più venduti nel primo semestre del 2022. Ha debuttato al primo posto rimanendo per 10 settimane nella Top 10 della classifica FIMI/GfK Italia degli album più venduti in Italia, esordendo inoltre al 2° posto degli album più ascoltati al mondo su Spotify nelle prime 72 ore dall’uscita. Al suo interno il singolo “Blauer” è certificato disco di platino mentre i singoli “Auto Tedesca”, “No Wallet” feat. Marracash, “Vita Sbagliata”, “Star” feat. Shiva, “Comandamento” feat. Geolier e “Mi Manchi” sono tutti certificati dischi d’oro. Conquiste enormi e con pochi pari, in Italia e non solo, per un disco d’esordio.

Dalla sua Rozzano ai palchi più importanti d’Italia durante l’estate, adesso Paky è pronto per un tour tutto suo.

Da novembre, con il “SALVATORE TOUR”, porterà per la prima volta dal vivo la sua musica nei principali club italiani. Sarà l’occasione per sentire i brani che hanno fatto del rapper uno dei nomi più in vista e stimati dell’ultimo anno.

05.11.2022 – Teatro della Concordia – Venaria Reale (TO)

07.11.2022 – Alcatraz – Milano

10.11.2022 – Atlantico – Roma

11.11.2022 – Tuscany Hall – Firenze

14.11.2022 – Casa della Musica – Napoli – SOLD OUT

15.11.2022 – Casa della Musica – Napoli – NUOVA DATA