Shakira sul palco con i figli a Buenos Aires: il momento più intimo del tour

Durante la tappa argentina del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira ha condiviso il palco con i figli Milan e Sasha per una versione dal vivo di Acróstico, trasformando il concerto in un racconto familiare.

Si sta trasformando in un autentico trionfo anche dal punto di vista personale il tour mondiale di Shakira che dopo la separazione dal compagno, il fuoriclasse del Barcellona Gerard Pique, padre dei suoi due figli Sasha e Milan, è tornata in piena attività artistica con un singolo numero #1, un album e un tour di enorme successo.

Shakira e i figli sul palco

Nel mezzo della tappa sudamericana di Buenos Aires del suo Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira ha regalato al pubblico argentino uno dei momenti più personali e intensi dell’intero spettacolo. Per la prima volta dall’uscita del brano, la cantante colombiana ha infatti eseguito Acróstico dal vivo insieme ai figli Milan e Sasha, saliti sul palco davanti a uno stadio ammutolito e poi esploso in un applauso lungo e sentito, estremamente emozionante.

Secondo quanto riportato si è trattato di un evento unico anche all’interno della tournée: nonostante i figli al momento della separazione abbiano scelto di seguire la mamma in America e spessissimo siano con lei ai bordi del palco.

Acróstico, scritto personalmente da Shakira, non è solo una canzone, ma una vera lettera aperta ai figli, pubblicata nel 2023 in un momento delicatissimo della vita privata dell’artista quando la separazione da Pique aveva mandato in fumo una relazione di oltre dodici anni. Portarla sul palco con loro ha spostato il senso dell’esibizione dal semplice intrattenimento a una forma di racconto emotivo condiviso.

Shakira e il significato di Acróstico

Il brano è costruito come un messaggio cifrato, in cui le iniziali dei versi compongono i nomi di Milan e Sasha. Un dettaglio che rende la canzone una dichiarazione d’amore nascosta e che, dal vivo, ha assunto un peso ancora maggiore.

Durante l’esibizione, in uno stadio Monumental gremito all’inverosimile, Shakira ha accolto sul palco ‘i suoi ragazzi’ come li ha chiamati lei. Pubblico ammutolito e che è rimasto in silenzio per tutta la durata del brano, prima di esplodere in un’ovazione. Sui social, Shakira ha ringraziato il pubblico argentino parlando di “un momento destinato a durare per sempre”, sottolineando l’emozione di vedere i figli esprimersi musicalmente davanti a migliaia di persone e ringraziando per il calore anche a nome dei due ragazzi.

Una nuova immagine pubblica

La presenza di Milan e Sasha sul palco si inserisce in una fase nuova della narrazione pubblica di Shakira. Dopo anni in cui la sua vita privata è finita spesso al centro dell’attenzione mediatica proprio per via della sua relazione l’artista con uno dei calciatori più famosi del mondo, la cantante sembra oggi voler rimettere al centro la dimensione familiare, integrandola nel proprio percorso artistico. Sul palco Milan, appassionatissimo di rap, e Sasha, che ha messo in evidenza una bella voce molto intonata, se la sono cavata benissimo nonostante l’emozione.

L’esibizione di Shakira con i figli segue di qualche mese quello di Pink con sua figlia Willow, chiamata sul palco nel corso dell’ultimo tour mondiale della cantante americana per cantare uno dei suoi classici, Cover Me in Sunshine.

Il tour Las Mujeres Ya No Lloran sta diventando anche un racconto di rinascita personale: non solo nuovi brani e grandi numeri, ma momenti che mostrano un’artista capace di trasformare esperienze intime in condivisione collettiva. L’esibizione di Buenos Aires, più di ogni altra, ha segnato questo passaggio.