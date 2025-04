Shade spiega perché è stato ricoverato: i dettagli del rapper

Shade, vero nome Vito Ventura, è tra i rapper di maggiore successo degli ultimi anni. Ha un vasto seguito di fan che amano la sua musica, ma soprattutto il suo modo diretto e sincero di approcciarsi sui social. Ha all’attivo diversi successi che sono diventati hit in poche settimane: da Bene ma non benissimo ad Amore a prima insta, l’artista originario di Torino ha proposto un nuovo modo di fare musica rap e questo ha riscosso il consenso del pubblico. Tra gli altri brani che lo hanno consacrato big anche Irraggiungibile, cantato con Federica Carta e On demand realizzato con Benji & Fede.

Oltre ad avere un canale Youtube, Shade è molto attivo sugli altri social dove ha un vasto seguito. Condivide momenti del suo lavoro, ma anche la quotidianità e ama avere un rapporto diretto con i fans. Vista la popolarità conquistata Shade evita le speculazioni del gossip e per questo quando è necessario rende noti anche alcuni aspetti del suo privato. Nei giorni scorsi ha fatto preoccupare i fans mostrandosi in ospedale. Il cantante ha condiviso un video dove spiega perché è stato ricoverato, nell’immagini si vede il reparto dell’ospedale e l’artista con la mascherina dell’ossigeno.

Secondo quanto riferito dal rapper la situazione non è proprio semplice: Shade dovrà sottoporsi ad una lunga terapia e la guarigione non sarà poi così rapida. Ma cos’ha avuto il cantante torinese? E come sta oggi? I dettagli sull’accaduto sono stati rivelati dallo stesso artista che ha anche mostrato gli esami fatti. Ha poi reso nota la diagnosi dei medici. Le parole del rapper hanno suscitato un eco mediatico non indifferente.

Shade: “Ho smesso di respirare…”

“Eccomi qui, sono ancora vivo, nonostante i titoloni. Vi spiego cosa è successo: i miei polmoni non sono sani, sembra che qualcuno ci abbia messo la sua sbobba. Per colpa di questa infezione, mercoledì ho smesso di respirare, sono finito al Pronto Soccorso e hanno fatto sì che respirassi di nuovo”, ha esordito l’artista nel video. Shade ha anche mostrato la radiografia dei polmoni malati confrontandola con le immagini di organi sani.

L’infezione è decisamente grave e richiederà cure specifiche per essere contrastata. Nonostante la situazione non proprio positiva il rapper ha rassicurato in fans cercando di sdrammatizzare. Ha infatti ironizzato su tutta la situazione: “Ho dormito in hotel peggiori, anche se respiro ancora di m**da”. Per ora ha ancora la mascherina, ed è sotto osservazione.

Il cantante ha poi spiegato, sempre con leggerezza, di essere costretto a muoversi con l’ossigeno: “Ho dovuto fare un tampone nell’entrata di servizio e se una volta in bagno ci portavo le bambole, adesso ci porto le bombole. Mi devo sempre muovere con l’ossigeno. Alterno momenti in cui sto bene e momenti in cui sto male, la cosa andrà per le lunghe quindi meglio togliere questa barba.”

Shade, ricovero e situazione complicata

Diversi i commenti social di solidarietà ricevuti da Shade dopo la pubblicazione del video che lo ritrae in ospedale. Il giovane artista non si è perso d’animo, anche se è consapevole che la situazione è complicata: “Quello che dovrò affrontare non è una passeggiata, ma sicuramente c’è di peggio. Immagino sia il prezzo da pagare per aver provato a uccidere la musica italiana”. Le parole di Shade non sono prive d’ironia e leggerezza e sono state accolte dai followers in modo positivo.

“E anche in questa situazione riesci a farci ridere.. sei mitico. Ti aspettiamo”, ha scritto un fan. E ancora: “Riprenditi amico mio! Abbiamo bisogno di prenderci in giro ancora per anni.” Diversi anche i messaggi di personaggi noti come Luca D’Alessio, ma anche Willie Peyote, Federica Carta, e molti altri. Tutti gli hanno fatto gli auguri di pronta guarigione e gli hanno mostrato la loro solidarietà.