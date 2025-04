Shade in ospedale: cosa è successo al rapper

Il rapper Shade è finito in ospedale per un problema di salute, e i fan si sono allarmati. Ecco cosa è successo e come sta.

Shade ha annunciato di essere finito in ospedale e si è mostrato sui social in reparto. Vito Ventura – questo il suo vero nome – ha infatti pubblicato su Instagram una storia apparendo con un supporto per la respirazione alle narici e un saturimetro all’indice. Il cantante si è mostrato ottimista, ma lui stesso ha spiegato di non sentirsi bene e di non essere quindi in una situazione di salute ottimale.

Il suo profilo social ufficiale viene intanto seguito da migliaia di followers, che lo hanno inondato di commenti pieni di vicinanza e affetto.

L’annuncio di Shade in ospedale

Il rapper ha fatto sapere su Instagram di essere finito in ospedale e ha voluto aggiornare i fan sulle sue condizioni. “Approfitto del momento di lucidità per dirvi che sto bene” – ha fatto sapere lui – “ma non riesco a guardare troppo il cell, a malapena comunico coi miei“. L’artista non ha voluto specificare cosa gli sia successo, ma ha comunque deciso di mostrarsi nel suo momento di convalescenza. Ironicamente ha infatti detto di essersi preso una vacanza in quel resort esclusivo. “Mi trovo così bene che, non so per quanto, mi fermerò qui. Lo dico anche per chi mi ha scritto su Wapp e email”, ha ammesso lui nella sua Instagram stories.

Al momento non si sa come siano le sue condizioni di salute, e nemmeno dove sia ricoverato il rapper. Lui stesso ha però svelato un dettaglio in più sulla didascalia del post. “Se vi risponde la mia collaboratrice tanto vi dirà che deve prima sentire me e io al momento sono impegnato a non farmi aggiungere la seconda data su Wikipedia. Non finché non verrà cambiata quella foto che mi hanno messo almeno“, ha continuato lui non rinunciando a quel pizzico di autoironia che lo ha sempre contraddistinto nel corso della sua carriera. Lo stesso ha poi fatto sapere che si rimetterà presto e che tornerà a fare musica e a farsi vedere. Per il momento si presuppone che possa trattarsi di problemi di tipo respiratorio, data la presenza del supporto nasale del saturimetro.

Chi è Shade: carriera e vita privata

Cantante, freestyler e doppiatore, Shade è nato nel 1987 e ha raggiunto il primo successo nel periodo dell’adolescenza, quando ha vinto per due volte la selezione piemontese del contest di freestyle Tecniche Perfette. Ha in seguito partecipato al Death Match dello storico 2thebeat nel 2005, facendo uscire la sua prima demo A no?. Nel 2009 ha invece pubblicato il suo secondo EP Mega. Nel 2013, il cantante ha partecipato alla seconda edizione di MTV Split e in quella occasione ha vinto la gara di freestyle durante la finale contro Nitro e Fred De Palma. In seguito è arrivato il terzo EP intitolato Supereroe offresi e, nello stesso, ha iniziato ad affermarsi anche come doppiatore, regalando la sua voce ad un personaggio di South Park.