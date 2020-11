È una settimana da incorniciare per Sfera Ebbasta, il trapper di Cinisello Balsamo reduce dalla pubblicazione del suo terzo album, Famoso, sicuramente uno dei titoli più attesi dell’anno, pubblicato a distanza di quasi tre anni dall’acclamato Rockstar.

L’album, come prevedibile, ha battuto molti record su Spotify, risultando il disco italiano più ascoltato di sempre nel giorno della pubblicazione con oltre 16 milioni di stream. Con le 13 canzoni dell’album, Sfera Ebbasta ha conquistato le prime 13 posizioni della Top 50 Italia e anche la prestigiosa Global Top 200 di Spotify, raggiungendo addirittura il 36esimo posto nella classifica mondiale con Baby, il duetto con J Balvin, che ha anche stabilito il record italiano di ascolti per un singolo brano nel primo giorno di pubblicazione, con quasi due milioni di stream.

Che Famoso sia un album progettato per essere competitivo anche a livello internazionale, è sotto gli occhi di tutti.

Sul proprio profilo ufficiale Instagram, inoltre, Sfera Ebbasta ha condiviso una foto scattata a Times Square, a New York, dove è apparso un enorme banner pubblicitario di Spotify dedicato proprio al terzo album del rapper italiano.

Sfera Ebbasta, a riguardo, ha condiviso il seguente post:

Non smettere di lottare per i tuoi sogni, neanche quando ti diranno che sono irrealizzabili.

Anche Cinisello Balsamo ha reso omaggio al proprio concittadino, intitolandogli una piazza, Piazza Gionata Boschetti. Il sindaco di Cinisello, Giacomo Ghilardi, ha commentato così l’iniziativa realizzata in collaborazione sempre con Spotify Italia:

Come tutti saprete, la nostra città ha visto crescere uno tra i più importanti artisti italiani e internazionali. Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, nonostante la sua giovane età, ha raggiunto una serie di traguardi estremamente importanti nel corso della sua carriera. Traguardi importanti che, uniti ad un impegno civico e sociale verso i giovani e la nostra città, non potevamo non riconoscere e premiare. Ciny, così da lui chiamata, oggi vuole conferire un simbolo di riconoscimento a questo artista, al nostro caro Gionata, Sfera Ebbasta. Pertanto sono fiero di dedicare l’intitolazione di questa piazza a suo nome. Con l’augurio che rappresenti soltanto una delle altre numerose pietre miliari che conterà nel corso della sua carriera! E che sia da esempio per le nuove generazioni.