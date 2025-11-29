Sfera Ebbasta, età, carriera, infanzia, studi, fidanzata, tutto sul “re della trap”

Dai primi mixtape su YouTube al record assoluto di dischi di platino: la carriera di Sfera Ebbasta ha cambiato per sempre la scena urban italiana.Sfera Ebbasta, all’anagrafe Gionata Boschetti, nasce il 7 dicembre 1992 a Sesto San Giovanni, ma è a Cinisello Balsamo che prende forma la sua identità artistica. Cresciuto in un contesto familiare

Dai primi mixtape su YouTube al record assoluto di dischi di platino: la carriera di Sfera Ebbasta ha cambiato per sempre la scena urban italiana.

Sfera Ebbasta, all’anagrafe Gionata Boschetti, nasce il 7 dicembre 1992 a Sesto San Giovanni, ma è a Cinisello Balsamo che prende forma la sua identità artistica. Cresciuto in un contesto familiare segnato da difficoltà economiche e dalla morte del padre, Sfera abbandona presto gli studi e si avvicina al rap come forma di espressione e riscatto. I primi video pubblicati tra il 2011 e il 2013 non raccolgono grandi numeri, ma gli permettono di incontrare Charlie Charles, il produttore che diventerà fondamentale nella sua carriera.

Con XDVR, pubblicato nel 2015, Sfera rompe gli argini della scena underground: racconta senza filtri la vita di periferia, tra disagio sociale e consumo di droghe, attirando critiche ma anche grande attenzione. Il disco viene ripubblicato da Roccia Music, l’etichetta di Marracash e Shablo, contribuendo a rendere centrale la trap nella nuova scena italiana. Sfera inizia a diventare un nome ricorrente nei media e nei forum musicali, mentre cresce il seguito tra i giovani.

Nel 2016 pubblica il primo disco da solista Sfera Ebbasta, supportato da Universal e Def Jam, segnando il passaggio a un rap più levigato, con tematiche meno violente e più vicine al lifestyle. È l’inizio della trasformazione del personaggio: da artista crudo e controverso, Sfera si costruisce un’immagine pop, puntando alla vetta delle classifiche. Il disco entra anche nei mercati esteri. Da lì in poi, la sua carriera segue una traiettoria inarrestabile.

Rockstar e Famoso: i due album che l’hanno spinto nell’olimpo della trap europea

Nel gennaio 2018 esce Rockstar, album spartiacque che segna la definitiva consacrazione. Undici tracce nella versione italiana, altre nella versione internazionale con Quavo, Rich The Kid, Tinie Tempah. Tutti i brani si piazzano nella Top 12 della classifica singoli. Spotify lo inserisce tra i primi cento al mondo: è il primo italiano a riuscirci. FIMI lo certifica multi-platino. La trap, grazie a lui, non è più un fenomeno di nicchia.

Da questo momento, Sfera Ebbasta diventa anche imprenditore: fonda Billion Headz Music Group e inizia a collaborare con artisti internazionali, senza però rinunciare al proprio radicamento nella scena italiana. Tra le collaborazioni: Ghali, Guè, Rkomi, Blanco, Elodie, Marracash, ma anche J Balvin, Offset, Future, Steve Aoki.

Nel 2020 arriva Famoso, accompagnato da un documentario su Prime Video. L’album è costruito come un prodotto globale: suoni internazionali, produzioni curate, storytelling cinematografico. La piazza temporaneamente intitolata a lui dal sindaco di Cinisello è la prova che Sfera è diventato simbolo di riscatto per un’intera generazione cresciuta fuori dai salotti buoni del Paese. L’album vende oltre 200.000 copie e conferma il suo dominio anche nel nuovo decennio.

Nel 2021 e 2022 firma altre hit con Blanco, Madame, Lous and the Yakuza. L’EP Italiano, prodotto con Rvssian, segna un momento di sperimentazione. Poi torna con X2VR, seguito ideale del suo debutto, in cui rievoca la Cinisello dei primi tempi, ma con una nuova consapevolezza.

Il doppio San Siro, il figlio Gabriel e il futuro dopo Santana Money Gang

Il 2023 segna un altro traguardo storico: con il disco X2VR, Sfera diventa il primo rapper italiano a riempire due date allo Stadio San Siro. Lo show del 24 e 25 giugno 2024 viene raccontato dai giornali come un evento generazionale. Gli ospiti presenti e l’affetto del pubblico dimostrano che la parabola di Sfera non accenna a fermarsi.

Tra le tracce più ascoltate dell’ultimo anno: Calcolatrici con Geolier, 15 piani con Marracash, Anche stasera con Elodie. Tutti brani inclusi in X2VR, che vende oltre 200.000 copie e resta tra gli album più ascoltati del 2023. Durante il 2024 collabora con i Club Dogo, Tony Effe, Simba La Rue, Rhove, Luciano. A maggio 2025, con Shiva, pubblica Santana Money Gang: 12 tracce senza feat, a sottolineare la volontà di tornare a un linguaggio più personale e diretto.

Sul piano privato, la relazione con Angelina Lacour, modella argentina, va avanti dal 2019. Il 22 giugno 2022 è nato Gabriel, il loro primo figlio. Sfera, tifoso della Juventus, ha spesso dichiarato quanto la paternità abbia cambiato le sue priorità.

Oggi Gionata Boschetti è più di un rapper. È un marchio, un simbolo, un protagonista della cultura giovanile italiana. Con oltre 4,2 milioni di dischi venduti, 50 settimane in vetta alla Top Singoli, record assoluto di dischi di platino FIMI, ha riscritto le regole. E la sensazione è che la storia non sia ancora finita.