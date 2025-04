Sfera Ebbasta e Shiva: mega concerto a Milano, ecco quando

Sfera Ebbasta e Shiva stanno per tenere un grande concerto a Milano. I due cantanti hanno infatti annunciato la loro ennesima collaborazione dopo anni di carriera, dicendosi molto felici di questo sodalizio professionale che tanto farà ballare, cantare e divertire i migliaia di presenti. Qualche giorno fa, è infatti uscito il loro joint album Santana Money Gang, e i due rapper hanno ora annunciato uno spettacolo, durante il quale presenteranno tutti i brani del loro nuovo disco.

Manca ancora qualche mese al grande evento, ma i loro fan non vedono già l’ora di vederli insieme su quel palcoscenico. Negli anni entrambi hanno rappresentato una parte importante del panorama musicale contemporaneo italiano.

Il concerto di Sfera Ebbasta e Shiva a Milano

Sfera Ebbasta e Shiva sono due artisti con due identità artistiche separate che, nel corso degli anni, hanno collezionato molte esperienze musicali. I loro brani sono apparentemente diversi, ma di certo hanno in comune uno stile con cui entrambi si sono contraddistinti nel panorama discografico. Lo scorso 11 aprile i cantanti hanno pubblicato Santana Money Gang, il loro progetto discografico che contiene 12 tracce inedite. Dopo la presentazione di questo progetto inedito, Sfera Ebbasta e Shiva hanno annunciato il loro prossimo mega concerto, che si terrà il 13 settembre a Fiera Milano Live. In questa occasione, i trapper avranno occasione di proporre uno spettacolo unico con le canzoni dei loro repertori e i brani del nuovo lavoro.

L’album Santana Money Gang ha tra l’altro ottenuto un grande successo e ha registrato più di 15 milioni di ascolti in soli tre giorni. Un risultato davvero eccellente, quello che hanno raggiunto i due artisti che negli anni si sono fatti spazio nel mondo della musica trap.

Chi sono Sfera Ebbasta e Shiva: le carriere dei rapper

Quando si parla di Sfera Ebbasta, si parla di uno dei nomi di maggior successo della scena trap ma anche del panorama musicale. Il vero successo è arrivato per lui nel 2018, quando ha pubblicato l’album Rockstar che gli ha dato la possibilità di collezionare 8 dischi di platino per i singoli Cupido, Happy Birthday e Ricchi x sempre. Tra le sue canzoni più famose non si possono inoltre non menzionare Bottiglie privé, Mi fai impazzire con Blanco e Lamborghini con Gué ed Elettra Lamborghini.

Tra gli album di più di successo di Shiva ci sono invece Milano Demons, che è stato pubblicato nel mese di novembre 2022 e che è arrivato in prima posizione nella classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia. Questo progetto è tra l’altro risultato il settimo album più venduto del 2023 e al suo interno ci sono stati i singoli Soldi puliti, Non è easy e Take 4. Durante gli anni, i due hanno collaborato diverse volte: si ricordano ad esempio i brani Alleluia e Soldi in meno, realizzati da entrambi.