Sfera Ebbasta celebra dieci anni di carriera: concerto evento a San Siro con $€LEBRAT10N

Il Trap King è pronto a riaccendere San Siro. Dopo giorni di indizi e misteri, è arrivata la conferma ufficiale: Sfera Ebbasta tornerà nel tempio milanese l’8 luglio 2026 con lo show $€LEBRAT10N, un concerto pensato per celebrare i suoi dieci anni di carriera.

Sfera Ebbasta torna a San Siro

L’annuncio è esploso sui social con un reel secco e spettacolare, come nel suo stile, mentre sulle torri del Meazza comparivano i simboli che da anni accompagnano la sua estetica musicale.

A due anni dalla doppietta sold out del 2024, Sfera sceglie ancora una volta lo stadio dove la sua carriera è diventata qualcosa di più di una scalata artistica: è diventata un fenomeno pop nazionale. San Siro, per lui, non è solo un traguardo, ma il luogo in cui l’immaginario della trap italiana ha trovato una consacrazione mai vista prima. Anche perché il trapper di Sesto San Giovanni è stato il primo a sdoganare il genere in quello che fino al suo arrivo era soprattutto il tempio del rock e del pop.

$€LEBRAT10N: un viaggio nei suoi dieci anni di successi

Il nome dell’evento è già un manifesto: il titolo del concerto – $€LEBRAT10N – è un omaggio a una storia fatta di numeri impressionanti, tra duecentotrentaquattro Dischi di Platino, trentacinque d’Oro e una raffica di hit diventate colonna sonora di una generazione. Sfera ha costruito un universo sonoro riconoscibile, un linguaggio estetico replicato e studiato, e una presenza scenica che ha trasformato i suoi live in veri show monumentali.

Il concerto del 2026 sarà dunque un viaggio dentro questi dieci anni: brani iconici, collaborazioni che hanno segnato il suo percorso e un impianto visivo che, come sempre nelle sue produzioni, punterà a superare i limiti classici del live. Non solo musica, quindi, ma un’esperienza immersiva che continuerà il percorso aperto con i precedenti show milanesi. E senza dubbio numerosi ospiti.

Un evento pensato per il pubblico

Per Sfera Ebbasta, l’appuntamento dell’8 luglio 2026 non è soltanto un traguardo personale. È soprattutto un ringraziamento al pubblico che lo ha accompagnato dai primi passi a Cinisello fino ai palchi più grandi d’Italia. $€LEBRAT10N nasce come un momento di condivisione con chi ha contribuito a trasformare ogni sua uscita in record e ogni concerto in un rito collettivo.

San Siro diventerà così un punto d’incontro tra passato, presente e futuro: l’occasione per ripercorrere le tappe della sua carriera, ma anche per aprire un nuovo capitolo, nella scia di un artista che continua a evolversi e a mantenere una centralità indiscutibile nel panorama urban italiano.

Biglietti e informazioni

I biglietti per il concerto-evento saranno in vendita sul sito ufficiale di Vivo Concerti a partire dalle 14.00 di oggi, giovedì 27 novembre, mentre nei punti vendita autorizzati la vendita inizierà dalle 11.00 di lunedì 1 dicembre.