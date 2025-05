Serena Brancale, l’omaggio musicale alla città di Napoli diventa virale sui social

Durante un concerto Serena Brancale ha indossato una maglia speciale per i napoletani, omaggiando la città di Napoli.

A volte basta una frase, detta con il cuore e senza troppi calcoli, per scatenare un mare di reazioni. È quello che è successo a Serena Brancale, cantante pugliese dal talento ormai riconosciuto a livello nazionale, durante uno dei suoi ultimi concerti.

Un momento che avrebbe dovuto essere soltanto un omaggio, un gesto affettuoso verso il pubblico che aveva davanti. Invece è diventato, nel giro di poche ore, un vero caso social. Il motivo? Una dichiarazione accorata a favore di Napoli, che ha fatto scattare polemiche inaspettate soprattutto nella sua terra d’origine.

Cosa ha fatto Serena Brancale

Tutto è successo sul palco, in mezzo alla musica, quando Serena ha deciso di indossare la maglietta del Napoli calcio. Un gesto simbolico, certo, ma che ha assunto subito un significato più profondo nel momento in cui lei ha preso il microfono e ha detto chiaramente: “Orgogliosa di essere pugliese. Ma se dovessi rinascere, tra tutte le città del mondo sceglierei Napoli”. Parole semplici, ma piene di entusiasmo. E infatti, come spesso accade oggi, è bastato poco perché il video di quel momento diventasse virale su TikTok, raccogliendo migliaia di visualizzazioni e altrettanti commenti.

La reazione del pubblico non si è fatta attendere. Se da un lato tanti hanno apprezzato la spontaneità dell’omaggio, dall’altro non sono mancati i pugliesi, in particolare baresi, che si sono sentiti traditi o almeno spiazzati. Alcuni hanno scritto che un’artista legata alla Puglia dovrebbe esprimere lo stesso affetto anche per la propria città, mentre altri si sono lamentati di un’abitudine ormai troppo diffusa tra i personaggi pubblici: quella di “adattarsi” a ogni tappa, cercando di guadagnare applausi facili con frasi d’effetto.

Però c’è anche chi ha colto il senso vero di quel momento. Perché chi conosce Serena Brancale sa che il suo legame con Napoli non è improvvisato. Non è la prima volta, infatti, che la cantante esprime la sua stima per la città partenopea, per la sua cultura, la musica, la passione della gente. La sua frase non sembrava studiata a tavolino, ma frutto di un sentimento reale, maturato negli anni attraverso contaminazioni musicali e legami umani.

@serenabrancaleofficial Orgogliosa di essere PUGLIESE. Ma se dovessi rinascere tra tutte le cittta del mondo sceglierei NAPOLI 🩵 ♬ original sound – 𝗦𝘁𝗮𝗿𝗣𝗹𝘂𝘀𝗛𝗶𝗻𝗱𝗶𝗧𝘃 – 𝗦𝘁𝗮𝗿𝗣𝗹𝘂𝘀𝗛𝗶𝗻𝗱𝗶𝗧𝘃

E poi diciamolo chiaramente: si può essere orgogliosi delle proprie origini e allo stesso tempo innamorarsi di un altro posto. Non è un tradimento, è semplicemente un riconoscere la bellezza dove la si vede, dove la si vive. Serena, in fondo, non ha detto nulla di scandaloso. Ha solo fatto quello che un artista dovrebbe fare sempre: parlare col cuore, senza paura di essere fraintesa. E in questo caso, tra una polemica e l’altra, ci è riuscita perfettamente.