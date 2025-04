Serena Brancale ha una casa bellissima: dove vive la cantante insieme al suo fidanzato

Serena Brancale era apparsa in tv già dieci anni fa e, all’epoca, aveva conquistato tutto il pubblico dell’Ariston, quando aveva preso parte al Festival di Sanremo nella categoria Giovani. Per un po’ non si è sentito più parlare di lei, anche se l’artista non ha mai smesso di fare musica e di tenere live in giro per l’Italia e per il mondo. Di certo, a catturare l’attenzione dei fan è sempre stata la sua vocalità jazz e il suo modo di approcciarsi al pubblico, non rinunciando mai al divertimento. L’artista ha dimostrato proprio questo quando ha partecipato al Festival di Sanremo 2025 – categoria Big – e ha presentato il brano inedito Anema e Core, ora diventata una hit di successo, scelta anche da Stefano De Martino per la playlist di Affari Tuoi.

Quando i riflettori si spengono, Serena si rifugia nella casa in cui vive insieme al fidanzato. Si tratta di una dimora bellissima e che rispecchia appieno la sua personalità “eccentrica“.

Serena Brancale e il trasferimento: dove vive

Originaria di Bari e nata nel 1989, si è approcciata sin da subito al mondo della musica, non perdendo mai di vista i suoi obiettivi. Negli anni ha dovuto affrontare anche momenti negativi, dato che qualche tempo fa ha perso la sua mamma, a cui era profondamente legata. Nel suo carattere c’è però sempre stato il suo non perdersi mai d’animo, ed è per questo che si è sempre “attaccata” alla musica, per lei sin dall’inizio una vera e propria valvola di sfogo. Ad un certo punto, la cantante ha deciso di lasciare la sua città d’origine e di trasferirsi a Roma per dare spazio alle sue tante opportunità lavorative. Dopo essersi diplomata al Conservatorio Piccinni – nel centro di Bari – ha infatti studiato canto jazz e da lì è partito il suo stile unico e originale.

Serena Brancale ha però trovato la sua dimensione artistica proprio nella Capitale, in cui vive da ormai 10 anni e in cui c’è la sua casa, che divide con il suo fidanzato. Al momento non ci sono molte informazioni su come sia l’abitazione dell’artista, ma di certo si può dire che lo spazio in cui abita ha la stessa forma dei suoi sogni e dei suoi pensieri, anche perché lei mette la sua personalità in ogni cosa che fa. Proprio nei suoi primi anni romani, la Brancale ha inoltre potuto esplorare diverse sonorità, oltre che collaborazioni con artisti di fama come Ghemon, Willie Peyote e Clementino. Nel mese di giugno 2025, si esibirà presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma, accompagnata dalla sua band e insieme al famoso finger drummer Dropkick, noto in tutta Europa.

Chi è il fidanzato di Serena Brancale

Nato nel 1993, l’uomo che ha conquistato il cuore della cantante è originario di Cetraro (Cosenza) ed è anche lui molto noto, anche se nell’ambito dello sport. Il ragazzo è infatti un rinomato pugile, che ha esordito in questo ambito quando aveva solo 14 anni. L’anno successivo ha invece vinto il suo primo Titolo italiano ed è stato anche convocato nella Nazionale. Nel 2009, Morello si è invece confermato Campione Italiano e ha così proseguito la sua carriera ottenendo molti altri successi. Nel 2010, ha partecipato ai Mondiali Youth vincendo il Titolo Nazionale nella categoria Youth, ed è diventato a soli 21 anni un pugile professionista.

In seguito Dario ha conquistato la cintura di Campione Italiano dei Pesi Welter e, nel 2019, ha vinto il Titolo WBO Global contro il campione nazionale belga. Nel 2023, il pugile ha anche conquistato il prestigioso titolo WBC Mediterranean dei pesi medi.