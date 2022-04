Seratonin è il nuovo singolo di Tom Walker e anticipa l’uscita del disco di inediti del cantante, disponibile prossimamente. Il pezzo è stato scritto da Tom, insieme a Gez O’Connell, autore di “Hotter Than Hell” di Dua Lipa, e The Elements (AJ Tracey, Tion Wayne, Headie One), e prodotto da Mike Spencer.

Seratonin, Significato canzone

Di cosa parla Seratonin? A raccontarlo è lo stesso Tom Walker:

“Prima della pandemia ho trascorso 4 mesi alla ricerca di una bottiglia di serotonina, e l’ultima tappa mi ha fatto sentire in cima al mondo. L’ultima epica notte fuori. Non è sostenibile però – non puoi svegliarti felice tutti i giorni e non puoi avere il sole senza la pioggia. Devi trovare la gioia nelle piccole cose e imparare ad apprezzarle giorno dopo giorno”

Qui potete vedere il video ufficiale girato da Samuel Douek (Sigala, Craig David) a Città del Messico. La clip racconta il difficile rapporto tra padre e figlia. Con l’uso di colori accattivanti e di texture straordinarie e mostra il cantautore in mongolfiera con straordinarie riprese mozzafiato dall’alto.

Tom Walker, Seratonin, Testo canzone

My father told me

“Can’t wake up happy every day”

“Can’t have the sun without the rain”

“Can’t have the moments when you’re truly on top of the world

Without the moments when you’re down in the dirt”

It’s something they don’t really teach you in school

‘Bout anxiety, depression and the weight of the world

We’re all looking for some gratification

A little love, a little validation

That’s why I’m glad I found someone like you

To see the sadness and the truth

I’m glad I found someone like you

Yeah, yeah, yeah

I feel your touch deeper than my skin

Every chemical rushin’ in

Now I’ve found your love, I’m comin’ up again

Like serotonin, serotonin

Like a pill takes off the edge

Like a smoker’s last cigarette

Now I’ve found your love, I’m comin’ up again

Like serotonin, serotonin

My father told me

“That’s the thing about life

It only matters who you have by your side

Not the money or the cars that you’re drivin’

That’s some temporary high shit

Always chasing a climax”

That’s why I’m glad I found someone like you

Who’s seen the sadness and the truth

I’m glad I found someone like you

Yeah, yeah, yeah

I feel your touch deeper than my skin

Every chemical rushin’ in

Now I found your love, I’m comin’ up again

Like serotonin, serotonin

Like a pill takes off the edge

Like a smoker’s last cigarette

Now I’ve found your love, I’m comin’ up again

Like serotonin, serotonin

Tom Walker, Seratonin, Traduzione canzone

Me l’ha detto mio padre

“Non riesco a svegliarmi felice ogni giorno”

“Non posso avere il sole senza la pioggia”

“Non posso avere i momenti in cui ci si sente veramente in cima al mondo

Senza i momenti in cui sei giù a terra”

È qualcosa che in realtà non ti insegnano a scuola

Sull’ansia, depressione e il peso del mondo

Cerchiamo tutti una gratificazione

Un po’ d’amore, un po’ di conferma

Ecco perché sono felice di aver trovato qualcuno come te

Per vedere la tristezza e la verità

Sono felice di aver trovato qualcuno come te

Si si si

Sento il tuo tocco più profondo della mia pelle

Ogni sostanza chimica che entra di corsa

Ora ho trovato il tuo amore, sto tornando su di nuovo

Come la serotonina, la serotonina

Come una pillola toglie il bordo

Come l’ultima sigaretta di un fumatore

Ora ho trovato il tuo amore, sto tornando su di nuovo

Come la serotonina, la serotonina

Me l’ha detto mio padre

“Questo è il problema della vita

Importa solo chi hai al tuo fianco

Non i soldi o le macchine che stai guidando

È una roba temporanea

Sempre a caccia di un climax”

Ecco perché sono felice di aver trovato qualcuno come te

Chi ha visto la tristezza e la verità

Sono felice di aver trovato qualcuno come te

Si si si

Sento il tuo tocco più profondo della mia pelle

Ogni sostanza chimica che entra di corsa

Ora ho trovato il tuo amore, sto tornando su di nuovo

Come la serotonina, la serotonina

Come una pillola toglie il bordo

Come l’ultima sigaretta di un fumatore

Ora ho trovato il tuo amore, sto tornando su di nuovo

Come la serotonina, la serotonina