Eloy Casagrande ha deciso di lasciare i Sepultura. La notizia è nota ma, in queste ore, è arrivato il commento di Andreas Kisser. Alla domanda se la decisione del batterista di lasciare la band e unirsi agli Splipknot fosse stata influenzata dal fatto che i Sepultura stavano per intraprendere un tour d’addio, ha risposto così:

“Non ne ho idea, amico. Devi chiederlo a lui. Perché siamo rimasti molto sorpresi dalla sua decisione. Stavamo lavorando al tour d’addio dei Sepultura per due anni, con lui, e tre settimane prima del primo show, ha deciso di andarsene dal nulla. È stato davvero strano. Lo ha deciso tre settimane prima del primo appuntamento che avremmo lavorato per due anni, con la sua approvazione e tutto il resto, stavamo discutendo della scaletta e di tutto il resto, ma ha deciso di andare in quel momento e se n’è andato. L’attuale batterista dei Sepultura, Greyson Nekrutman, mi è venuto subito in mente, perché lo stavamo seguendo. Mio figlio, Yohan, mi ha mostrato i suoi video, Derrick Green l’ha visto suonare con i Suicidal Tendencies a Los Angeles. E mi è venuto subito in mente. L’ho chiamato, e 48 ore dopo eravamo insieme”