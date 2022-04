Alex è uno dei cantanti di Amici 2022 in gara nella squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Criticato da Rudy Zerbi poiché ritenuto troppo “ombroso” nel suo modo di interpretare i brani, è comunque arrivato fino al serale del programma, premiato dai giudici e apprezzato anche dal pubblico in studio e a casa. “Senza chiedere permesso” è il titolo del suo nuovo inedito.

Alex, Senza chiedere permesso, Significato canzone

Senza chiedere permesso è stato scritto da Michele Bravi e donato ad Alex. Lo stesso cantautore racconta di come il pezzo sia molto personale e nato in un periodo nel quale stava vivendo una storia d’amore e di come non si possa chiedere “permesso” nell’entrare nella vita di qualcun altro e come, allo stesso tempo, ci si senta quasi in difetto, inferiori.

Alex, Senza chiedere permesso, Testo canzone

Qui sotto potete leggere il testo di “Senza chiedere permesso”.

Ho sempre avuto la tendenza

a scusarmi ogni volta

quasi per la mia esistenza

a non tirare mai la corda

Mettere gli altri sempre prima

di ogni mia esigenza

non aspettare di mancarti

ad ogni mia partenza

Rimanere un passo indietro

in ogni situazione

camminare sopra un vetro

piuttosto che chiedere un favore

Per questione di carattere

alla fine fatto sta che la ragione

non te la so dire

Ma adesso voglio vivere ogni giorno

senza chiedere permesso

non dover rendere conto

neanche a te

se vado o resto

E niente al mondo in fondo vale

più di questo

senza chiedere permesso

Sentire l’urgenza di amarsi davvero

e far ripartire ogni cosa da zero

sono stato per troppo a bussare alla porta

e non mi hai dato risposta

Aspettare da dietro qualcuno che dice “Sì avanti”

Però adesso

voglio vivere ogni giorno

senza chiedere permesso

non dover rendere conto

neanche a te se vado o resto

E niente al mondo in fondo vale

più di questo

senza chiedere permesso

mai più chiedere permesso

Senza chiedere permesso, Video esibizione Amici 2022

Clicca qui per vedere l’esibizione di Alex con “Senza chiedere permesso” ad Amici 2022, nella puntata del 31 marzo.