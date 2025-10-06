Selvaggia Lucarelli colpita e affondata: la frecciata durissima di una collega di Ballando con le Stelle

Selvaggia Lucarelli questa volta è stata messa con le spalle al muro, la giurata e blogger è conosciuta per non avere alcun tipo di pelo sulla lingua e dare sempre commenti molto diretti e forti, anche finendo per offendere la persona cui sono rivolti. Questa volta, però, una sua collega di Ballando con le Stelle ha deciso di intervenire e l’ha fatto senza mezzi termini.

Non capita spesso che la Lucarelli riceva risposte del genere, ma questa volta è accaduto e la cosa pare essere piaciuta non poco ai telespettatori. I commenti, spesso ritenuti “acidi” della giurata, scatenano sempre molte polemiche che gravitano attorno a Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli, l’attacco dopo la prima puntata di Ballando: cosa è successo

Nel corso della prima puntata di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli non ha perso occasione per “lanciare” i suoi commenti pungenti e forti nei confronti dei vari concorrenti. Ma è stato con Beppe Convertini, che secondo molti, avrebbe usato dei toni troppo duri. La giurata ha spinto il conduttore a uscire più fuori dai suoi schemi, partendo dal fatto che il ballo non fosse il suo forte e accusandolo di essere “un uomo medio, un conduttore medio” e un personaggio televisivo di cui non ci si ricorda il cognome.

“(…) Forse ti conviene giocartela sulla personalità, se c’è. Però se lanci i messaggi scontati a casa, allora non so cosa dirti. Ti prego fai qualcosa”, questa la conclusione del commento della Lucarelli. Già nel corso della puntata era intervenuta Rossella Erra, giustificando Convertini e invitandolo a non curarsi di quelle parole. La “voce del popolo” di Ballando con le Stelle è stata poi ospite di Domenica IN e, nel programma di Mara Venier ha deciso di tornare nuovamente sulla questione.

La Erra ha spiegato di averlo difeso perché nel silenzio che c’era, in seguito alle parole della Lucarelli, è stato giusto fare così. Ha poi lanciato una frecciatina alla Lucarelli, aggiungendo: “(…) E poi chiamarlo Beppe Convertini vuol dire che il nome e cognome te lo ricordi fin troppo bene“. Sulla questione è intervenuto anche Beppe Convertini, che prima ha detto come la Lucarelli abbia sbagliato a non parlare in modo positivo della normalità, come se fosse qualcosa di sbagliato. Poi ha spiegato come gli sia dispiaciuto che simili parole le abbia sentite sua madre a casa, poi ha chiarito che lei ha deciso di partecipare a Ballando con le Stelle solo per la madre, pur non sapendo ballare. Poiché è malata di Parkinson, le ha voluto regalare questa gioia, quando ha ricevuto la telefonata ad agosto era con lei e si è sentito di intraprendere questa sfida per renderla felice: “(…) Lei è molto legata a me, ha voluto così tanto che venissi a Ballando e l’ho fatto per lei“.