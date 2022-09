Sei la più bella del mondo è uno dei pezzi più noti e amati della carriera di Raf. Il brano è stato pubblicato nel 1985 come primo estratto dall’album Manifesto. Proprio con questa canzone, l’artista ha partecipato al Festivalbar. Recentemente, Mecna e CoCo hanno campionato questa hit per il loro duetto “La più bella”, nel 2021. Qui sotto, a seguire, potete ascoltare il pezzo e legge il testo.

Sei La Più Bella Del Mondo, Ascolta la canzone

A seguire potete ascoltare in streaming “Sei la più bella del mondo”. Cliccando qui il video ufficiale della canzone.

Raf, Sei La Più Bella Del Mondo, Significato canzone

Il brano è una pura dichiarazione d’amore verso l’amata, della quale ama tutto: dal singolo movimento, al silenzio a tutto quello che fa. Nulla preoccupa più o crea ansia perché anche nei momenti di difficoltà, il pensiero o la presenza di lei risolve tutto. Lei è semplicemente la perfezione.

Raf, Sei La Più Bella Del Mondo, Testo canzone

Ogni tuo pensiero, ogni singolo movimento

Ogni tuo silenzio ogni giorno di più, io trovo

In tutto quel che fai, io vedo in tutto quel che sei

La ragazza che da sempre è stata nei sogni miei

E tutto quanto il mondo intorno è più blu

Non c’è neanche una salita quando ci sei tu

Tu che sei la perfezione, per fortuna che ci sei

Apro le mie braccia al cielo e penso

Sei la più bella del mondo (più del sole)

La più bella per me (più del mare)

Ed era tutta la vita che (più del cielo)

Non aspettavo che te

Sei la più bella del mondo (più del sole)

Religione per me (più del mare)

Mi piaci da impazzire (più del cielo)

Mi piaci come sei

Fai quello che senti, manifesti i tuoi sentimenti

Mostrandoli con il ritmo del tuo cuore

E se qualche strega o una befana ce l’ha su con te

Non c’è odio sul tuo viso, ma un sorriso perché

Sei la più bella del mondo (più del sole)

Una vertigine (più del mare), uh, yeah

Combinazione di cellule (più del cielo)

Dove uno sbaglio non c’è

E i tuoi passi hanno il suono di una danza

Che vibra intorno

O dolce fiore, mi regali tenerezza

E una vita travolgente

Infinitamente bella come te

E tutto quanto il mondo intorno è più blu

Non c’è neanche una salita quando ci sei tu

Tu non sei un’illusione, per fortuna che ci sei

Come mai non te l’avevo detto

Sei la più bella del mondo (più del sole)

Sei la più bella per me (più del mare), uh, yeah

Ed era tutta la vita che (più del cielo)

Non aspettavo che te

Sei la più bella del mondo (più del sole), oh

Questa canzone per te (più del mare)

Amore senza confine (più del cielo)

Quando una fine non c’è

Sei la più bella del mondo (più del sole), oh

(Più del mare)

Oh, oh (più del cielo)