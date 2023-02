Debutta stasera, con la prima puntata, dalle 21.30 circa su Rai 1, Sei donne – Il mistero di Leila. Si tratta di una nuova fiction che vede, come sigla il brano “C’est la vie” di Achille Lauro. Il pezzo è stato pubblicato il 29 marzo 2019 come secondo estratto dal quinto disco in studio, “1969”. Della canzone, il cantautore ha raccontato:

“Un semplice tentativo di fermare uno stato d’animo, come una fotografia che immortala un momento. La scelta tra l’abbandono e l’abbandonarsi a qualcuno. La visione cinica dell’amore, visto come il dare a qualcuno la possibilità di ucciderti e sperare che non lo faccia”

Achille Lauro, C’est la vie, Ascolta la canzone e leggi il testo

Potete ascoltare qui sotto la canzone, con il relativo testo.

A seguire, la trama di Sei Donne – Il Mistero di Leila, come riportato dai colleghi di TvBlog:

Tu sei Lucifero vestita, sì, con orli e perle

Tu ti incateni in mezzo al fuoco e dici: “Viemmi a prende’”

Il nostro amore delicato è uno zucchero amaro

Che ci vogliamo solo quando poi più non possiamo

E sto cadendo nel burrone di proposito

Mi sto gettando dentro al fuoco, dimmi: “Amore no”

Finiranno anche le fiamme ma il dolore no

E non puoi uccidere l’amore ma l’amore può

Capisci

So che puoi farlo, finiscimi

Aspetto la fine, tradiscimi

Poi dimmi: “È finita”, zittiscimi

C’est la vie, è la vie

No, no, no, no, no

C’est la vie, è la vie

C’est la vie, è la vie

No, no, no, no, no

C’est la vie, è la vie

E questa strana fiaba poi che fine ha

È la più grande storia raccontata mai

Siamo soli in cento personalità

Mentiamo promettendo a noi non finirà

E sono sempre i miei pensieri rigirati e basta

La nostra storia che continua su pezzi di carta

La nostra storia mai finita che non ha una fine

Perché torno come il diavolo a rubare vite

Capisci

So che puoi farlo, finiscimi

Aspetto la fine, tradiscimi

Poi dimmi: “È finita”, zittiscimi

C’est la vie, è la vie

No, no, no, no, no

C’est la vie, è la vie

C’est la vie, è la vie

No, no, no, no, no

C’est la vie, è la vie

Amore mio lo so

Come sapessi già

Profondi vuoti e poi

So come finirà

Capisci

So che puoi farlo, finiscimi

Aspetto la fine, tradiscimi

Poi dimmi: “È finita”, zittiscimi

C’est la vie, è la vie

No, no, no, no, no

C’est la vie, è la vie

C’est la vie, è la vie

No, no, no, no, no

Sei donne – Il mistero di Leila, la trama della fiction di Rai 1

Il Pubblico Ministero di Taranto Anna Conti (Maya Sansa), stimata e autorevole professionista, ha un problema di alcolismo, riaffiorato dopo la fine del suo matrimonio con Roberto (Pier Giorgio Bellocchio), che la rende dura nei rapporti interpersonali, soprattutto con il nuovo ispettore Emanuele (Alessio Vassallo), appena arrivato in Procura.

Trovando nella sparizione di Leila (Silvia Dina Pacente) delle analogie con il suo passato, Anna si butta senza tregua nella risoluzione del caso, inizialmente sottovalutato dalla Procura come un semplice allontanamento volontario, ma sul quale sembrano aleggiare bugie, incongruenze e testimonianze poco convincenti.

Intorno al “mistero di Leila” ruotano le altre donne della serie: Michela (Ivana Lotito), la zia materna, chirurgo ortopedico, Alessia (Denise Tantucci), l’allenatrice di atletica, Aysha (Cristina Parku), la migliore amica di Leila e Viola (Isabella Ferrari), la vicina di casa.

Nulla è scontato e prevedibile in questo intreccio noir che si dipana, puntata dopo puntata, offrendo allo spettatore indizi, conferme, confessioni, inaspettati risvolti e giochi di ruolo capaci di condurlo, senza rassicurazioni né retorica, alla verità.