Mikkey Dee, il batterista degli Scorpions, è stato tra coloro che è risultato positivo al Covid-19 durante la prima ondata all’inizio del 2020. L’ex membro dei Motorhead si è ammalato nel marzo 2020 ma è guarito. Da allora, ha lavorato con i suoi compagni di band a un nuovo disco degli Scorpions, raccontando di aver riscontrato una serie di problemi di produzione a causa dell’allarme sanitario, incluso il dover rinunciare a lavorare con il loro produttore preferito.

In una recente intervista al podcast RRBG, ha raccontato il periodo vissuto circa un anno fa:

“Ero malato di influenza. Alcune persone non sono state così fortunate, ovviamente, ma la maggior parte delle persone sono davvero gli anziani e le persone con malattie sottostanti che si rivelano davvero, davvero malate … Ci sono alcune eccezioni con le persone giovani e sane, ovviamente. E mi rendo conto della serietà di tutto questo “

Poi, però, ha aggiunto:

“Il mondo è stato chiuso per un intero anno ormai e non si può continuare così. È un disastro in tanti altri modi oltre al virus. È così che lo vedo. È molto, molto sfortunato”