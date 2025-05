Scelte stupide, testo e significato della nuova canzone di Fedez e Clara

Un featuring inaspettato che ha fatto parlare: Scelte Stupide è il nuovo brano di Fedez e Clara, annunciato come una hit estiva fuori dagli schemi.

Una collaborazione annunciata con una sfumatura di gossip immediatamente smentita: il frutto del sodalizio artistico di Fedez e Clara sta per arrivare. La data da segnare è quella del due maggio, giorno in cui sarà possibile ascoltare Scelte stupide, il brano del rapper e della cantautrice, attrice e modella varesotta.

Galeotto, sempre artisticamente parlando, è stato il palco dell’Ariston, dove i due si sono incontrati recentemente, in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo, e dove Fedez è arrivato tra i primi 5 classificati con Battito, mentre Clara si è fermata al posto numero 27 con Febbre.

Classifica sanremese a parte, i due probabilmente avranno riscontrato la giusta sintonia per apparecchiare un progetto insieme, e che a breve sarà rivelato al grande pubblico. Al momento viene annunciato come la hit dell’estate, un mix di pop e musica elettronica.

Un featuring inatteso

La coppia che non ti aspetti, Fedez e Clara hanno lavorato insieme ad un singolo che sarà fuori il 2 maggio su tutte le piattaforme di streaming e nelle radio. Si tratta in assoluto della prima collaborazione ufficiale tra l’ex marito di Chiara Ferragni e la giovane artista lanciata dalla serie Mare Fuori, che ha poi intrapreso una carriera musicale con discreto successo.

I due hanno cercato di tenere nascosta la collaborazione, ma gli avvistamenti di loro insieme a Milano e alcuni like reciproci hanno inesorabilmente fatto scoppiare dolci illazioni, durate però pochissimo, visto che Chi, ha immediatamente raffreddato gli animi anticipando la notizia: “I due stanno lavorando a un nuovo singolo, che molto probabilmente ascolteremo questa estate. E che porteranno anche sul palco del Forum, dove il cantante tornerà a esibirsi a settembre.”

Clara, artistica poliedrica che ha studiato canto e pianoforte a liceo, ha pubblicato diversi singoli tra il 2020 e il 2022. Il suo successo esplode nel 2023 con Origami all’alba, colonna sonora di Mare fuori, certificato triplo platino. Seguono altri brani di rilievo come Cicatrice, Replay (con MV Killa) e Un milione di notti (con Mr. Rain), quest’ultimo disco di platino.

A dicembre 2023 vince Sanremo Giovani con Boulevard, aggiudicandosi un posto al Festival di Sanremo 2024, dove partecipa con Diamanti grezzi. Pur classificandosi ventiquattresima, vince due premi importanti: quello per la migliore interpretazione e quello come rivelazione. Nello stesso mese pubblica il suo primo album Primo, che entra al sesto posto nella classifica FIMI. Forbes Italia la inserisce tra gli under 30 più influenti.

Il significato di “Scelte stupide”

Il brano, descritto da entrambi come intenso e introspettivo affronta il tema dell’amore irrazionale: quando si è travolti da un sentimento così potente da portare a compiere scelte sbagliate, istintive, non razionali. Un messaggio che, secondo molti, potrebbe richiamare indirettamente alla vicenda personale di Fedez, reduce dalla separazione con Chiara Ferragni.

Per ora non è stato reso pubblico il testo, ma esiste un trailer strumentale che anticipa l’atmosfera del singolo. Secondo le anticipazioni, Scelte stupide non sarà il classico tormentone estivo, ma una canzone più profonda e riflessiva.

Oltre alla pubblicazione del brano, secondo alcune indiscrezioni potrebbe concretizzarsi una possibile collaborazione live. Fedez ha in programma due concerti al Forum di Assago il 19 e 20 settembre, mentre Clara si esibirà a Roma e Milano il 28 e 30 novembre. Un’apparizione dell’uno durante gli show dell’altra non è da escludere.