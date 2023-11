Tedua è in concerto stasera al Forum di Assago a Milano con una nuova data del suo “La Divina Commedia Tour”. Prodotto da Live Nation, dopo la data zero a Jesolo lo scorso 28 ottobre, a Firenze (il 4 novembre al Mandela Forum), Roma (l’8 e il 9 novembre al Palazzo Dello Sport), Genova (l’11 novembre allo Stadium), si esibirà a Milano per quattro appuntamenti (il 13 novembre e poi tornerà il 4, 5 e 13 dicembre al Mediolanum Forum). Prima del gran finale a Milano, tappa a Bologna (l’8 dicembre all’Unipol Arena), a Napoli (il 10 dicembre al Palapartenope) e a Torino (12 dicembre al Pala Alpitour), con un totale di 12 date interamente sold out e 105 mila biglietti venduti in totale.

Per il design dello show di Tedua, l’artista ha stretto una fondamentale collaborazione con lo studio Blearred Milano, guidato nella visione creativa dello show designer Jordan Babev e set designer Eleonora Peronetti. L’intento è quello di offrire un’esperienza immersiva basata sull’album “La Divina Commedia”, proponendo un affascinante viaggio visivo attraverso l’Inferno e il Purgatorio. Tedua, oltre ad essere il protagonista, ha avuto un ruolo determinante nell’apporto creativo, collaborando attivamente alla realizzazione dell’intero design dello show.

La scaletta di Tedua al Forum di Assago, Milano, 13 novembre 2023

Ecco la scaletta delle canzoni eseguita da Tedua in concerto durante il suo “La divina commedia tour”. A seguire l’ordine dei brani. Il concerto inizierà alle 21.

Intro La Divina Commedia

Angelo All’lnferno

Lo sai

Paradiso Artificiale

Lo-fi For U

Volgare

Mancanze Affettive

Diluvio A Luglio

Red Light

Soffierà

OC (California)

3 chances

Il fabbricante di chiavi

Sangue misto

Scala Di Milano

Buste della spesa

La legge del più forte

Blueface (Vaz Tè cover)

Purple

Acqua

Anime Libere

Dimmi che c’è (thasup cover)

Lingerie

La Verità

Hoe

Malamente

Bagagli

Wasabi 2.0

Vertigini

Outro Purgatorio

Tedua Sold Out al Forum di Assago

Tutte le date del tour “La Divina Commedia” di Tedua sono sold out. Non sono più disponibili biglietti per la tappa del 13 novembre 2023.