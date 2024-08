La scaletta e l’ordine delle canzoni dei Pooh in concerto a Villa Bellini a Catania, domenica 18 agosto 2024: orario e come arrivare

I Pooh saranno in concerto stasera, 18 agosto 2024, a Villa Bellini a Catania, con una nuova data del loro tour estivo. L’occasione è imperdibile per i fan della band che riproporranno i loro successi più noti in una scaletta che accontenta tutti. A seguire potete leggere l’ordine delle canzoni, orario del live e come arrivare a Villa Bellini in auto e con i mezzi.

La scaletta dei Pooh in concerto a Catania

Amici per sempre

Canterò per te

Rotolando respirando

Stai con me

Noi due nel mondo e nell’anima

Giorni infiniti

Dove comincia il sole

L’aquila e il falco

La donna del mio amico

L’altra donna

Stare senza di te

Per te qualcosa ancora

Infiniti noi

Se c’è un posto nel tuo cuore

Io e te per altri giorni

Vieni fuori

In silenzio

Quando una lei va via

Nascerò con te

Storie di tutti i giorni

L’ultima notte di caccia

Viva

Parsifal

Tu dov’eri

Notte a sorpresa

Cercando di te

E Vorrei

Ci penserò domani

Pronto, buongiorno è la sveglia

Pierre

50 primavere

Uomini soli

Io sono vivo

Non siamo in pericolo

Dammi solo un minuto

Tanta voglia di lei

Pensiero

Piccola Katy

Dimmi di sì

Chi fermerà la musica

Il concerto inizierà alle 21.

Come arrivare a Villa Bellini a Catania

Come arrivare a Villa Bellini con l’auto:

Da Nord (Autostrada A18 Messina-Catania):

Prendi l’uscita Catania Centro.

Prosegui lungo il Viale Mediterraneo fino a raggiungere il Viale Odorico da Pordenone.

Continua su Via Vincenzo Giuffrida fino a raggiungere Via Umberto I.

Svolta a destra su Via Etnea: Villa Bellini si trova lungo questa via.

Da Sud (Autostrada A19 Palermo-Catania):

Prendi l’uscita per Catania Centro e segui le indicazioni per Piazza Giovanni Verga.

Continua su Corso Italia e svolta su Via Umberto I.

Prosegui fino a Via Etnea.

Parcheggio: La zona intorno a Villa Bellini è a traffico limitato (ZTL) e spesso con difficoltà di parcheggio. Potresti dover parcheggiare in un garage a pagamento o in un parcheggio più lontano e poi proseguire a piedi.

Come arrivare a Villa Bellini a Catania con i mezzi pubblici:

Autobus:

Dalla Stazione Centrale: Prendi l’autobus Linea 2-5 o Linea 429 in direzione Circonvallazione/Piazza Roma. Scendi alla fermata Piazza Stesicoro e cammina per circa 5 minuti verso Via Etnea. Villa Bellini si trova a breve distanza.

Dall’Aeroporto di Catania: Prendi l’Alibus fino alla fermata Piazza Stesicoro, e poi segui le indicazioni come sopra.

Metropolitana:

Prendi la metropolitana fino alla fermata Stesicoro. Da lì, puoi camminare per circa 5-10 minuti lungo Via Etnea per raggiungere Villa Bellini.