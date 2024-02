La scaletta dei Nothing But Thieves in concerto al Fabrique di Milano martedì 27 febbraio 2024: info biglietti, tutte le anticipazioni

Stasera, 27 febbraio 2024, i Nothing But Thieves saranno in concerto al Fabrique di Milano. La band è composta dal cantante e chitarrista Conor Mason, dal chitarrista Joe Langridge-Brown, dal chitarrista e tastierista Dominic Craik, dal bassista Philip Blake e dal batterista James Price. Il loro esordio nel mondo della musica avviene nel 2015 con il disco omonimo. Due anni dopo vede la luce “Broken Machine”, lodato dalla critica e arrivato al secondo posto della classifica inglese. Nel giugno 2023 hanno pubblicato il loro quarto progetto, “Dead Club City”, anticipato dai singoli “Welcome to the DCC”, “Overcome” e “Keeping You Around”.

Ecco i brani in scaletta e l’ordine di esecuzione delle canzoni per il concerto della band al Fabrique di Milano:

Welcome to the DCC

Is Everybody Going Crazy?

Tomorrow Is Closed

Broken Machine

Real Love Song

City Haunts

Drawing Pins

Sorry

Do You Love Me Yet?

Ce n’est Rien / Gods / Number 13

Unperson

Phobia

Lover, Please Stay

Trip Switch

Futureproof

Impossible

Pop the Balloon

Oh No :: He Said What?

Amsterdam

Overcome

Biglietti per Nothing But Thieves in concerto al Fabrique di Milano

Il concerto dei Nothing But Thieves è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 27 febbraio 2024 al Fabrique di Milano.

Come arrivare al Fabrique di Milano

Ecco come arrivare al Fabrique di Milano:

Metro

La fermata della metropolitana più vicina a la Fabrique è quella di ROGOREDO FS. Da qui potete prendere la Linea 88/ dalla fermata “Rogoredo FS – V.le Aviazione” per 11 fermate e scendete in “Via Fantoli / Via Mecenate”.

In treno

Milano Rogoredo è la stazione ferroviaria più vicina al Fabrique. Da qui potete poi la Linea 88/ dalla fermata “Rogoredo FS – V.le Aviazione” per 11 fermate e scendete in “Via Fantoli / Via Mecenate”.

Da Milano Centrale prendete la Linea 60 da P.za Duca D’Aosta per 11 fermate a scendete a “Via Cadore / C.so Ventidue Marzo”. Da qui prendete la linea 27 per 13 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

Da Milano Porta Garibaldi prendete la metropolitana Linea 2 (Verde) in direzione Gessate / Cologno e scendete a Piola. Da Piola prendete la linea 90 (Circolare destra) per 7 fermate e scendete alla fermata “V.le Campania / V.le Corsica”. Da qui prendete la linea 27 per 10 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

Da Milano Cadorna percorrete 300 metri e andate alla fermata della Linea 27 “Corso Magenta / Via Nirone”. Prendete la Linea 27 per 24 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

In auto

E’ consigliato di uscire a Mecenate – tangenziale est oppure Uscita Camm – tangenziale est