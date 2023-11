I Noel Gallagher’s High Flying Birds sono pronti ad esibirsi stasera, 8 novembre 2023, al Forum di Assago a Milano con una data del loro tour. Nella setlist spazio per i brani più amati e recenti del gruppo insieme ad alcune cover indimenticabili degli Oasis, come “Little by little” e Don’t Look back in Anger”.

Noel Gallagher’s High Flying Birds, La scaletta del concerto

Ecco la scaletta – con l’ordine di esecuzione- del concerto di Noel Gallagher’s High Flying Birds al Forum di Assago a Milano.

Pretty Boy

Council Skies

Open the Door, See What You Find

We’re Gonna Get There in the End

Easy Now

You Know We Can’t Go Back

We’re on Our Way Now

In the Heat of the Moment

If I Had a Gun…

AKA… What a Life!

Dead in the Water

Going Nowhere (Oasis cover)

The Importance of Being Idle (Oasis cover)

The Masterplan (Oasis cover)

Half the World Away (Oasis cover)

Little by Little (Oasis cover)

Quinn the Eskimo (The Mighty Quinn) (Bob Dylan cover)

Live Forever (Oasis cover)

Don’t Look Back in Anger (Oasis cover)

Noel Gallagher’s High Flying Birds, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili due tipologie di biglietti per il concerto di stasera. Si parte da 46 euro per il 4 Settore Numerato fino a 57.50 per il 3 Settore Numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.