Nuova data di Luciano Ligabue in concerto stasera, 13 novembre 2023, all’RDS Stadium a Genova con una tappa del suo “Dedicato a noi – Indoor Tour 2023”. Sul palco, il cantante eseguirà i brani presenti nel suo ultimo disco e anche i grandi successi della sua carriera, da “Balliamo sul mondo” a “Piccola stella senza cielo”.

Ligabue a Genova, la scaletta… diversa per ogni concerto

Ligabue non segue una scaletta fissa per i suoi concerti ma ha deciso di modificare, in ogni serata, i brani presenti, in modo da sorprendere e coinvolgere il pubblico. Ecco le sue parole a Rtl 102.5:

Questo è il primo tour che facciamo dopo la pandemia, e questa volta vorrei cambiare la scaletta ogni sera. È una cosa che vorrei provare a fare, richiede un grande lavoro, ma in questo modo ogni concerto sarà un’esperienza unica e irripetibile. È un concetto che mi piace sempre di più, nonostante la fatica che comporterà, ma ci divertiremo di più

A seguire la setlist del concerto al Forum di Assago a Milano. Il live inizierà alle 21.

La parola “amore”

Questa è la mia vita

Balliamo sul mondo

La metà della mela

Piccola stella senza cielo

Tutti vogliono viaggiare in prima

Il meglio deve ancora venire

Almeno credo

Si viene e si va

Quella che non sei

Non cambierei questa vita con nessun’altra

Non è tempo per noi

A modo tuo

Marlon Brando è sempre lui

Lettera a G.

Viva!

A che ora è la fine del mondo?

Eri bellissima

Happy hour

Tra palco e realtà

Certe notti

Dedicato a noi

Urlando contro il cielo

Ligabue a Genova, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Luciano Ligabue a Genova. Si parte da 59 euro per il Parterre in piedi fino ai 95 euro per la Tribuna Nord e Sud Cat 1. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.