Ligabue in concerto all’Rds Stadium di Rimini, lunedì 30 ottobre, con una nuova data del suo “Dedicato a noi Indoor Tour 2023”.

La scaletta di Ligabue in concerto a Rimini, 30 ottobre 2023

Come anticipato dallo stesso Ligabue, la scaletta sarà diversa per ogni concerto. Oltre ad alcuni brani contenuti nel nuovo album “Dedicato a noi”, non mancheranno le hit più amate dal pubblico e tante sorprese che renderanno ogni concerto unico.

Sul palco Luciano Ligabue sarà accompagnato da “Il Gruppo”: Fede Poggipollini (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), Ivano Zanotti (batteria) e Davide Pezzin (basso).

A seguire la scaletta e l’ordine di esecuzione dei brani nell’ultima data di Ligabue a Padova. Il concerto inizierà alle 21.

Stanotte più che mai

Si viene e si va

Balliamo sul mondo

Una vita da mediano

Piccola stella senza cielo

Musica e parole

I “ragazzi” sono in giro

Non è tempo per noi

Questa è la mia vita

Salviamoci la pelle!!!!

Riderai

Tutti vogliono viaggiare in prima

Happy hour

Lettera a G.

Quella che non sei

Il meglio deve ancora venire

La metà della mela

Marlon Brando è sempre lui

Tra palco e realtà

Certe notti

Dedicato a noi

Urlando contro il cielo

Biglietti di Ligabue in concerto a Rimini

Sono disponibili solamente biglietti al prezzo di 55 euro per il concerto di Ligabue all’Rds Stadium di Rimini, in programma lunedì 30 ottobre 2023. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Dedicato a Noi, Indoor Tour 2023

3 Novembre 2023: Ancona – Pala Prometeo

4 Novembre 2023: Ancona – Pala Prometeo

6 Novembre 2023: Perugia – Pala Barton

7 Novembre 2023: Perugia – Pala Barton

10 Novembre 2023: Milano – Mediolanum Forum

11 Novembre 2023: Milano – Mediolanum Forum

13 Novembre 2023: Genova – Stadium

14 Novembre 2023: Genova – Stadium

16 Novembre 2023: Livorno – Modigliani Forum

18 Novembre 2023: Roma – Palazzo Dello Sport

19 Novembre 2023: Roma – Palazzo Dello Sport

21 Novembre 2023: Eboli – Pala Sele

22 Novembre 2023: Eboli – Pala Sele

24 Novembre 2023: Bari – Pala Florio

25 Novembre 2023: Bari – Pala Florio

27 Novembre 2023: Reggio Calabria – Palasport

28 Novembre 2023: Reggio Calabria – Palasport

30 Novembre 2023: Messina – Palarescifina

1 Dicembre 2023: Messina – Palarescifina