Francesco Renga e Nek in concerto al Teatro EuropAuditorium a Bologna, stasera, 16 ottobre 2023. I due cantanti porteranno sul palco i loro più noti successi insieme ai brani inediti presenti nel loro primo joint album, RengaNek, uscito l’8 settembre scorso. Undici nuovi brani, tutti eseguiti da entrambi gli artisti, che mostrano così la grande sinergia che unisce le loro voci, capaci di creare, insieme, un connubio, con sfumature sonore diverse e complementari da quelle finora affrontate nelle loro carriere soliste. A seguire tutte le informazioni sul concerto a Bologna, dalla scaletta delle canzoni ai biglietti.

Francesco Renga e Nek, la scaletta del concerto a Bologna, 16 ottobre 2023

Il concerto di Francesco Renga e Nek a Bologna è in programma lunedì 16 ottobre e inizierà alle 21. A seguire le canzoni in scaletta, con l’ordine di esecuzione.

Meravigliosa (La Luna)

Almeno stavolta

Guardami amore

Fatti avanti amore

Ci sarai

Favole

Se una regola c’è

L’infinito più o meno

Era una vita che ti stavo aspettando

Ci sei tu

Nel treno

A un isolato da te

Sei grande

Senza vento

Cuori in tempesta

Raccontami

Dimmi cos’è

Splendido!

E da qui

Inspiegabile

Vivendo adesso

Sei solo tu

Angelo

Se telefonando

Laura non c’è

La tua bellezza

Il mio giorno più bello nel mondo

Il solito lido

Se io non avessi te

Francesco Renga e Nek, biglietti del concerto a Bologna, 16 ottobre 2023

Non sono più disponibili biglietti per il concerto di Francesco Renga e Nek al Teatro EuropAuditorium in programma lunedì 16 agosto 2023. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Teatro EuropAuditorium a Bologna

E’ possibile arrivare al Teatro EuropAuditorium in autobus con le linee 28, 35, 38 e 39.

In auto, invece, come riportato da Ticketone:

Da Ancona: Uscita Bologna-San Lazzaro, Tangenziale, Uscita n.7 (Via Stalingrado); 4° semaforo a sinistra per Ingresso e Parcheggio Costituzione

Se si arriva da Padova: Uscita Bologna-Arcoveggio, Tangenziale, Uscita n.7 (Via Stalingrado); 4° semaforo a sinistra per Ingresso e Parcheggio Costituzione

Invece da Milano: Uscita Bologna- Borgo Panigale, Tangenziale, Uscita n.7 (Via Stalingrado); 4° semaforo a sinistra per Ingresso e Parcheggio Costituzione

Infine da Firenze: Uscita Bologna Casalecchio, Tangenziale, Uscita n.7 (Via Stalingrado); 4° semaforo a sinistra per Ingresso e Parcheggio Costituzione