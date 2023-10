Ligabue è in concerto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), con una nuova data del suo tour, “Dedicato a noi”. Sul palco, il cantautore eseguirà i brani più noti della sua carriera – da “Certe notti” a “Balliamo sul mondo”- inserendo anche i pezzi più recenti tratti dal suo ultimo progetto discografico, “Dedicato a noi”, uscito il 22 settembre scorso. A seguire le anticipazioni sulla scaletta del concerto e sui biglietti ancora disponibili per la data di stasera, 20 ottobre 2023, a Casalecchio di Reno (Bologna).

Ligabue a Casalecchio di Reno (Bologna), la scaletta del concerto

Ligabue ha svelato di essere intenzionato a cambiare la scaletta in ogni data del suo tour. Il cantautore punta, così, a sorprendere il suo pubblico con una setlist differente. A seguire vi riportiamo i brani eseguiti recentemente dal cantautore che, da tradizione, apre ogni tappa con un pezzo inedito tratto dal suo ultimo lavoro, “Dedicato a noi”. Non mancheranno i grandi classici del suo repertorio.

Il live inizierò alle 21.

Niente piano B

Questa è la mia vita

Balliamo sul mondo

La metà della mela

Piccola stella senza cielo

Lambrusco & pop corn

Così come sei

Viva!

Riderai

Quella che non sei

Happy hour

Sarà un bel souvenir

Una canzone senza tempo

I duri hanno due cuori

I “ragazzi” sono in giro

Lettera a G.

Tutti vogliono viaggiare in prima

Si viene e si va

Il peso della valigia

Marlon Brando è sempre lui

Tra palco e realtà

Dedicato a noi

Certe notti

Urlando contro il cielo

Ligabue a Casalecchio di Reno (Bologna), biglietti del concerto

Sono disponibili solo alcune tipologie di biglietti per il concerto di Ligabue a Bologna, Casalecchio di Reno, in programma stasera, 20 ottobre 2023. Si parte dai 49 euro per II Anello Numerato Visibilità Laterale fino ai 75 euro per il I Anello Numerato Visibilità Laterale. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.