Tony Boy ha dato il via, con la data zero, al suo attesissimo tour “GOING HARD Live 2025”, andato interamente SOLD OUT in tempi record. L’evento, prodotto da Vivo Concerti, si è tenuto il 16 gennaio scorso al Campus Industry di Parma, inaugurando l’inizio del primo Tour nei Club del rapper.

Il tour proseguirà poi stasera a Milano, 18 gennaio 2025, al Fabrique di Milano. Ecco le successive date: Firenze (lunedì 20 gennaio 2025 @ Teatro Cartiere Carrara), Torino (mercoledì 22 gennaio 2025 @ Teatro della Concordia), Brescia (giovedì 23 gennaio 2025 @ Teatro Clerici), Bologna (domenica 26 gennaio 2025 @ Estragon) e un doppio appuntamento a Roma (martedì 28 e mercoledì 29 gennaio 2025 @ Atlantico). Il rapper continuerà poi a Napoli (venerdì 31 gennaio 2025 @ Casa della Musica), Molfetta (BA) (sabato 1 febbraio 2025 @ Eremo) Padova (lunedì 3 febbraio 2025 @ Gran Teatro Geox), ritorna a Milano con due date (lunedì 3 febbraio e mercoledì 5 febbraio @ Fabrique) e si concluderà con una seconda data a Padova (sabato 8 febbraio 2025 @ Gran Teatro Geox).

Scaletta delle canzoni di Tony Boy al Fabrique di Milano, concerto 18 gennaio 2025

Ecco la scaletta del tour di Tony Boy. Stasera potranno esserci modifiche dell’ordine delle canzoni e anche la presenza di ospiti a sorpresa durante la tappa al Fabrique di Milano.

Bnb Life

Tutti i giorni

Per te lascio il party

Perdono

Pluh rmx

Syrup rmx

Leanin’

Cerchio

Guai

Correre

Medico

Moon

Shottini di Lean

Hot

Diretto al top

Triste 178

Come mi guardi

Fino a domani (cambio abito)

Storia

Il tempo cura

Swiss

Segnali di fumo

Angeli

Oltre

Turbo feat. Astro

Mai stato regolare feat. Astro

Paninaro feat. Astro

Victoria

Dentro la mia testa

Praise the lord

Respiro

Hard

Il concerto di Tony Boy al Fabrique inizierà alle 21. La data a Milano è sold out, non sono più disponibili biglietti.

Come arrivare al Fabrique di Milano

In Auto:

Il Fabrique si trova in Via Gaudenzio Fantoli, 9, Milano.

Da Autostrada A1 (direzione sud): Uscire a Milano Melegnano, seguire per Tangenziale Est (A51) in direzione nord e uscire a Forlanini/Linate, poi seguire le indicazioni per Via Mecenate.

Da Autostrada A4 (da Torino o Venezia): Entrare in Tangenziale Est (A51) e prendere l’uscita Forlanini/Linate.

Parcheggi: Nella zona ci sono vari parcheggi a pagamento o gratuiti; tuttavia, è meglio arrivare con anticipo perché nei giorni di evento si riempiono rapidamente.

Con i Mezzi Pubblici:

Metro + Bus: Prendi la Linea 3 (Gialla) della metropolitana e scendi a Porto di Mare, poi prendi il Bus 88 (direzione Mecenate) e scendi alla fermata Via Fantoli.

Tram + Bus: Prendi il Tram 27 e scendi a Via Mecenate, da lì c’è una breve passeggiata di circa 10 minuti per arrivare a destinazione.