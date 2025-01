Liam Gallagher ha commentato la scaletta del tour 2025 degli Oasis apparsa online in questi giorni: ecco il commento del cantante

In queste ore, sui social, sta diventando virale una presunta scaletta degli Oasis, attesi in concerto nel 2025 dopo anni di rumors e di smentite. I fratelli Gallagher hanno fine hanno deciso di accontentare i fan e cedere alle richieste di una loro reunion e lo faranno direttamente sul palco, con una serie di live imperdibili per i nostalgici di quel periodo.

I brani presenti nella setlist includono i successi più noti del gruppo ma c’è un’assenza di peso che ha sorpreso i fan. E sicuramente verrà aggiunta perché escluderla sarebbe totalmente insensato. Parliamo di “Wonderwall“, una delle hit più amate degli Oasis. Qualcuno ha anche chiesto ai diretti interessati se quella fosse davvero la scaletta ufficiale del tour. E Liam ha risposto, ammettendo che non è così distante da quella reale: “Non è lontana (dalla realtà, ndr)”.

Lo stesso fan ha poi chiesto al rocker: “Liam, quale tua canzone solista includeresti nella scaletta live degli Oasis se potessi?” Liam ha risposto: “Nessuna“, rassicurando i fan che l’unica musica che lui e suo fratello suoneranno in tour saranno brani degli Oasis. Nessun pezzo delle loro rispettive carriere soliste.

Come anticipato, la scaletta “trapelata” online include la maggior parte dei grandi successi dei ragazzi, ma i fan hanno notato che Wonderwall è vistosamente assente dalla lista.

Il tour vedrà i fratelli attraversare Asia, Australia, Europa, Nord America e Sud America, con i 41 spettacoli destinati a concludersi a San Paolo, in Brasile, il 23 novembre.

Ecco la scalette apparsa sul web:

Acquiesce

Some Might Say

Lyla

Shakermaker

The Hindu Times

Columbia

Cast No Shadow

She’s Electric

Stand by me

Stop crying your heart out

The importance of Being Idle

Half the world away

Whatever

Slide Away

Supersonic

Morning Glory

Rock’ n ‘roll star

Cigarettes & Alcohol

Don’t Look Back in Anger

Live Forever

Champage Supernova

RUMOURED SETLIST FOR OASIS LIVE '25: pic.twitter.com/Lltq3kwSag — Oasis World (@oasisworld_) January 6, 2025