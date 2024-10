La scaletta e l’ordine delle canzoni dei Dream Theater in concerto al Palazzo dello Sport a Roma, orario, biglietti, come arrivare

Seconda data italiana per i Dream Theater. Stasera, 26 ottobre 2024, la band si esibirà al Palazzo dello Sport a Roma dopo la precedente tappa all’Unipol Forum di Assago a Milano. La band è tornata in tour in Europa per celebrare quarant’anni di carriera, riproponendo il format “An Evening With” e presentandosi al pubblico con il leggendario Mike Portnoy alla batteria. In scaletta ci saranno i grandi classici che hanno reso grande la band in questi anni.

La scaletta dei Dream Theater a Roma, concerto 26 ottobre 2024

Metropolis Pt. 1: The Miracle and the Sleeper

Act I: Scene Two: I. Overture 1928

Act I: Scene Two: II. Strange Déjà Vu

The Mirror (with ‘Lie’ solo outro)

Panic Attack

Barstool Warrior

Hollow Years (’96 demo version)

Constant Motion

As I Am

Night Terror

This Is the Life

Under a Glass Moon

Vacant

Stream of Consciousness

Octavarium

Act II: Scene Six: Home

Act II: Scene Eight: The Spirit Carries On

Pull Me Under

L’apertura dei cancelli è prevista per le 18 mentre il concerto inizierà alle 20. Sono ancora disponibili biglietti, clicca qui per tutte le informazioni.

Come arrivare al Palazzo dello Sport a Roma

Per arrivare al Palazzo dello Sport a Roma (noto anche come PalaLottomatica), che si trova nel quartiere EUR, hai diverse opzioni, sia in auto che con i mezzi pubblici.

In auto:

Da Roma centro:

Prendi la Via Cristoforo Colombo in direzione sud (EUR). Dopo circa 8 km, arriverai all’EUR e troverai il Palazzo dello Sport sulla sinistra.

Dal Grande Raccordo Anulare (GRA):

Esci all’uscita n. 26 (Via Cristoforo Colombo), e prosegui verso il centro città. Troverai il Palazzo dello Sport sulla destra dopo pochi chilometri.

Parcheggio: Ci sono alcuni parcheggi disponibili nei pressi del Palazzo dello Sport e nell’area dell’EUR, ma è consigliabile arrivare in anticipo, soprattutto durante eventi.

Con i mezzi pubblici:

Metro:

Prendi la Linea B (blu) e scendi alla fermata EUR Palasport. Da lì, il Palazzo dello Sport è a circa 5-10 minuti a piedi.

Bus:

Diverse linee di autobus fermano nei pressi del Palazzo dello Sport. Le linee principali sono 30, 714, 780 e 791, che collegano l’area dell’EUR con diverse zone di Roma.