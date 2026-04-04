Sarah Toscano abbandona la musica? La nuova carriera della cantante

L’adattamento italiano del successo internazionale “La Famille Bélier” è arrivato sul grande schermo, diretto da Luca Ribuoli.Nel film, Sarah interpreta Eletta, una giovane ragazza udente cresciuta in una famiglia di persone sorde, che scopre di avere una voce straordinaria.La sua crescita, emotiva e musicale, diventa il cuore pulsante della pellicola, ma anche il nodo cruciale

L’adattamento italiano del successo internazionale “La Famille Bélier” è arrivato sul grande schermo, diretto da Luca Ribuoli.

Nel film, Sarah interpreta Eletta, una giovane ragazza udente cresciuta in una famiglia di persone sorde, che scopre di avere una voce straordinaria.

La sua crescita, emotiva e musicale, diventa il cuore pulsante della pellicola, ma anche il nodo cruciale della trama: seguire il proprio talento o rimanere accanto alla propria famiglia? Un dilemma che risuona nel profondo di molti giovani, e che Sarah interpreta con una sensibilità unica.

La collaborazione con Chris Nolan: un brano che segna l’inizio di una nuova era musicale

A sostenerla nel suo viaggio interiore è la sua insegnante di canto, un ruolo interpretato dalla talentuosa Serena Rossi, che la guida nell’esplorazione di sé e della sua voce, simbolo di una libertà che, a volte, può significare lontananza da ciò che si ama. Un percorso di crescita che trova la sua colonna sonora in “Atlantide”, il brano che accompagna l’intero film, scritto e interpretato da Sarah Toscano stessa.

“Atlantide” è il cuore pulsante della pellicola, ma anche la testimonianza di una maturità artistica che si concretizza nel suo primo singolo da solista. La canzone, che esplora il tema della scoperta di sé attraverso la musica, trasmette emozioni forti e universali. “Atlantide” sarà disponibile da domani, 3 aprile, su Radio Italia solomusicaitaliana, diventando la colonna sonora ideale per un viaggio emotivo e sonoro che coinvolge sia la protagonista del film che chiunque abbia mai affrontato una scelta difficile nella propria vita.

Il brano nasce dalla collaborazione tra Sarah Toscano e Chris Nolan, al secolo Christian Mazzocchi, giovane produttore italiano del 1995, che vanta già collaborazioni con nomi di spicco della scena musicale italiana, come Tedua, Ghali, Bresh e Sfera Ebbasta. Insieme, hanno creato un mix di suoni che ben rappresentano il viaggio emozionale e artistico della giovane cantante.

Ma il 2026 non si ferma al grande schermo. A maggio, infatti, Sarah Toscano partirà con il suo attesissimo “Met Gala – Tour 2026”. Il tour, che toccherà sette club in tutta Italia, conta già due date sold-out, quelle di Roma e Milano, e promette di essere un evento musicale imperdibile. Al centro dello spettacolo, naturalmente, ci saranno le nuove canzoni dell’album “Met Gala”, che Sarah ha recentemente raccontato traccia dopo traccia, rivelando un universo musicale ricco di sfumature e di emozioni che saprà catturare anche il pubblico più esigente.

Il viaggio di Sarah Toscano è appena cominciato, e le sue canzoni, come il suo film, raccontano storie di scelte, di crescita e di quella forza interiore che è in grado di trasformare il sogno in realtà. Un’avventura che, tra cinema e musica, non potrà fare a meno di emozionare e ispirare chiunque si senta pronto a seguire la propria voce, qualunque essa sia.