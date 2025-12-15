La serata-evento Sarà Sanremo ha definito le Nuove Proposte e svelato i titoli delle canzoni dei 30 Big in gara al Festival 2026.

Sarà Sanremo, i verdetti finali: Angelica Bove e Nicolò Filippucci verso l’Ariston

Sarà Sanremo ha ufficialmente acceso aperto il Festival della canzone italiana 2026. La serata di ieri, dal Teatro del Casinò di Sanremo, ha chiuso il percorso di Sanremo Giovani e allo stesso tempo ha offerto il primo assaggio della prossima edizione del Festival, con la presentazione dei titoli delle canzoni dei 30 Big in gara.

Sarà Sanremo, chi si qualifica

Ma il verdetto più atteso riguardava ovviamente le Nuove Proposte che Carlo Conti, riconfermato alla direzione artistica della rassegna, ha deciso di ripristinare. A conquistare il pass per il palco dell’Ariston sono stati Angelica Bove e Nicolò Filippucci, scelti al termine di una finale costruita su sfide dirette e di grande equilibrio.

I due vincitori raggiungeranno Mazzariello e Blind & El ma e Soniko – un cantante ed un gruppo, provenienti da Area Sanremo e già ufficializzati, completando così il quartetto che si contenderà il titolo nella categoria dedicata ai giovani.

Le sfide decisive tra i Giovani

La finale di Sarà Sanremo ha messo di fronte sei artisti, protagonisti di un percorso iniziato diverse settimane prima con numerose selezioni su Rai 2. Nei testa a testa Angelica Bove ha superato Welo nella prima sfida, imponendosi con Mattone e confermando una scrittura intensa e personale. Nicolò Filippucci ha invece avuto la meglio su Seltsam grazie a Laguna, brano che ha valorizzato il suo approccio emotivo e cantautorale. Nell’ultima sfida, Senza Cri ha battuto Antonia, guadagnandosi l’accesso al confronto finale.

Poi, nel verdetto conclusivo, la Commissione musicale ha deciso di premiare Angelica Bove e Nicolò Filippucci, ritenuti i profili più pronti per affrontare l’esperienza dell’Ariston. Per entrambi si tratta di una consacrazione dopo percorsi già noti al grande pubblico televisivo grazie a talent di successo, rispettivamente a X Factor e ad Amici.

I Big e i titoli delle canzoni di Sanremo 2026

Accanto ai Giovani, Sarà Sanremo ha visto salire sul palco uno a uno anche tutti i 30 Big del Festival, chiamati a svelare il titolo del brano con cui gareggeranno a febbraio. Un momento simbolico che, di fatto, segna l’inizio ufficiale del Festival. La lista racconta un cast molto variegato, capace di unire ritorni storici e debutti assoluti.

Per il pubblico è stata l’occasione per familiarizzare con le canzoni che ovviamente saranno embargate fino alla prima messa in onda, nella serata inaugurale del Festival-

Con i verdetti di Sarà Sanremo, il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Dal 24 al 28 febbraio 2026, l’Ariston tornerà al centro della scena musicale italiana, con una line-up che promette confronto generazionale e grande attenzione mediatica.