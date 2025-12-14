Sarà Sanremo stasera su Rai 1: la finale di Sanremo Giovani e i titoli dei 30 Big

Sarà una puntata che vale doppio, perché da un lato mette il punto finale al percorso di Sanremo Giovani e dall’altro accende ufficialmente il conto alla rovescia verso il Festival.

Sarà Sanremo, atto finale

Stasera (domenica 14 dicembre) Sarà Sanremo va in onda in prima serata su Rai 1, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, con Carlo Conti alla guida e Gianluca Gazzoli al suo fianco.

Il “piatto forte” è chiaro: scopriremo chi completerà il quartetto delle Nuove Proposte che saliranno sul palco dell’Ariston a febbraio. Ma, contemporaneamente, la serata sarà anche il primo momento corale con i 30 Big già annunciati, chiamati a svelare i titoli dei brani in gara: un passaggio che, oltre alla curiosità dei fan, dà già una prima “traccia” di immaginario e temi che attraverseranno l’edizione.

I sei finalisti e la volata per gli ultimi due posti

In gara per le nuove proposte sono rimasti in sei: Antonia, Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Seltsam, Senza Cri e Welo. Da questo gruppo usciranno gli ultimi due nomi che si prenderanno gli ultimi pass disponibili per l’Ariston. È il classico momento in cui conta tutto: l’interpretazione, la tenuta emotiva, la resa “da prima serata” e quella capacità, difficile da misurare, di arrivare al pubblico anche in pochi minuti.

A giudicare ci sarà ancora la Commissione Musicale: Daniele Battaglia, Carolina Rey, Ema Stokholma, Manola Moslehi, il maestro Enrico Cremonesi e Claudio Fasulo, insieme allo stesso Conti in veste di direttore artistico.

I due vincitori andrnno ad affiancare Mazzariello e Blind & El ma e Soniko- un cantante ed un gruppo – che ieri sono stati annunciati come vincitori dell’edizione 2025 di Area Sanremo. Anche per loro un posto nella categorie Nuove Proposte al 72esimo Festival della Canzone italiana.

Dove vederla in TV e in streaming

La finale di Sarà Sanremo va in onda stasera in prima serata su Rai 1. Per chi seguirà da dispositivi, la diretta è disponibile anche in streaming su RaiPlay. Confermata anche la simulcast su Rai Radio2, con il commento affidato a Manila Nazzaro, Giorgiana Cristalli e Julian Borghesan: un modo, questo, per “allargare” l’evento e accompagnare la serata anche fuori dallo schermo, tra radio e piattaforma on demand.