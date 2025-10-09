Saoirse Ronan sarà Linda McCartney nei film sui Beatles di Sam Mendes

Entra nel vivo, tra indiscrezioni e anticipazioni “The Beatles — A Four-Film Cinematic Event”, ambiziosa operazione di Sam Mendes che porterà al cinema quattro lungometraggi, ognuno dei quali incentrato su uno dei Beatles. L’idea è quella di intrecciare prospettive parallele per restituire l’epopea del gruppo a una nuova generazione, con un approccio più corale che cronologico.

Il film sui Beatles di Sam Mendes

L’occasione è davvero importante. Si tratta infatti della prima volta che i racconti biografici e la musica dei Fab Four vengono autorizzati ufficialmente dalla Apple Corps, che ancora detiene tutti i diritti sul nome della band e sulle sue produzioni.

Si parla moltissimo di questa iniziativa da parte di Mendes, grande appassionato e fan della band di Liverpool che avrebbe già completato tutta la fase di scrittura e sarebbe pronto a iniziare il lavoro di shooting. Tant’è che ormai si sta delineando in modo molto chiaro anche il cast dei protagonisti.

Il casting: Ronan come Linda, Mescal è Paul

Secondo alcune fonti, sarà Saoirse Ronan, attrice americana di origine irlandese, splendida in Amabili Resti e poi ammirata anche in Piccole Donne e candidata all’Oscar per Lady Bird a vestire i panni di Linda McCartney, fotografa, musicista e attivista, nonché compagna di Paul dal 1969 fino alla sua morte, nel 1998.

Paul McCartney sarà interpretato da Paul Mescal. A completare il quartetto, Harris Dickinson (John Lennon), Joseph Quinn (George Harrison) e Barry Keoghan (Ringo Starr). Ronan Saoirse dovrebbe avere un ruolo centrale nel capitolo dedicato a Paul, con possibili apparizioni traversali anche negli altri film.

La Sony che produrrà il film quadruplo non ha ancora rilasciato conferme ufficiali, ma l’assetto produttivo sarebbe già ampiamente definito con Mendes alla regia e sceneggiature firmate da Jez Butterworth, Peter Straughan e Jack Thorne.

Chi era Linda McCartney

Figura cardine nella cultura pop, Linda Eastman McCartney fu la prima fotografa donna a firmare una copertina di Rolling Stone, immortalando icone come Rolling Stones, Doors e Jimi Hendrix. Linda era erede della famiglia Eastman, proprietaria di numerose attività industriali di grande importanza. Il padre, avvocato, e la madre, avevano una catena di negozi e supermercato: ma il vero patrimonio di famiglia era la Kodak.

Linda conobbe Paul McCartney durante un set fotografico: e fu amore a prima vista. Con lui diede vita agli Wings, contribuendo alle scelte artistiche e all’immagine post-Beatles del marito. Attivista per i diritti degli animali, autrice di ricettari vegetariani e fondatrice della linea “Linda McCartney Foods”, Linda è rimasta un simbolo di creatività ma anche di etica.

Linda McCartney è scomparsa nel 1998 per le conseguenze di un cancro al seno con il quale combatteva da tre anni. Con gli Wings ha prodotto sette album, incidendo anche due dischi solisti, Ram e Wide Prairie, prodotti entrambi dal marito.

Tempistiche e aspettative del film sui Beatles

I quattro film, finanziati e distribuiti da Sony Pictures in collaborazione con Neal Street Productions, sono previsti nelle sale ad aprile 2028. L’attesa è alta: la struttura multi-film promette un’esperienza complementare, dove ogni capitolo dialoga con gli altri e il ritratto dei protagonisti si arricchisce di luci e ombre.

Per Saoirse Ronan, reduce da ruoli autoriali di grande qualità, il personaggio di Linda può diventare un punto di svolta: una donna al centro della storia e non solo accanto a essa.