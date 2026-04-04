Sanremo torna in estate: la Rai cala l’asso, chi ci sarà

L’estate 2026 della Rai si preannuncia come una delle più ricche e variegate mai viste, con un palinsesto ricco di eventi.A differenza di altre stagioni, quest’anno la rete ammiraglia ha in programma appuntamenti che spaziano dall’intrattenimento popolare alla cultura alta, mantenendo alta l’attenzione su temi di grande rilevanza.Il cuore pulsante della programmazione sportiva sarà senza

L’estate 2026 della Rai si preannuncia come una delle più ricche e variegate mai viste, con un palinsesto ricco di eventi.

A differenza di altre stagioni, quest’anno la rete ammiraglia ha in programma appuntamenti che spaziano dall’intrattenimento popolare alla cultura alta, mantenendo alta l’attenzione su temi di grande rilevanza.

Il cuore pulsante della programmazione sportiva sarà senza dubbio la Coppa del Mondo di Calcio 2026, che si svolgerà dal 11 giugno al 19 luglio tra Canada, Messico e Stati Uniti. Anche senza la qualificazione dell’Italia, il torneo avrà una copertura speciale su Rai1, diventando l’evento sportivo centrale dell’estate. Questo appuntamento mondiale non solo accenderà la passione calcistica, ma fungerà da elemento portante per tutta l’offerta sportiva.

In parallelo, Rai2 si concentrerà su altre importanti competizioni internazionali, con una serie di rubriche e approfondimenti su eventi come il Tour de France, il Giro d’Italia Femminile, e gli Europei di nuoto e atletica. Non mancheranno anche la Coppa del Mondo di basket femminile, i Europei di ginnastica artistica e di volley femminile, con uno sguardo già rivolto agli Europei di calcio maschile del prossimo settembre, ospitati in Italia.

La musica e il ritorno di Sanremo

Accanto agli eventi sportivi, la Rai non rinuncia a proporre emozioni e spettacolo dal vivo, in particolare con un ritorno di grande rilievo per la musica. Un appuntamento imperdibile sarà La Notte dei Fiori, il 29 agosto su Rai 1. Questo speciale, che affonda le radici nell’universo di Sanremo, trasformerà la città dei fiori in un palcoscenico estivo, celebrando la tradizione musicale ligure con una grande festa di musica dal vivo, ampliando l’immaginario sanremese oltre i confini del Festival.

Inoltre, Rai 1 ospiterà la grande musica con serate speciali, continuando a mantenere l’attenzione su eventi di rilievo come le celebrazioni che coinvolgono la storia della musica italiana.

Novità nell’access prime time e nuovi programmi

Dal 20 luglio, Rai 1 farà debuttare Eredità Estate, una versione stagionale del popolare quiz show che occuperà la fascia strategica dell’access prime time. Con questa scelta, la Rai intende confermarsi competitiva anche nei mesi estivi, non temendo la concorrenza delle reti private.

Sempre su Rai2, arriva un nuovo programma di approfondimento intitolato Solo per Amore, che si articolerà in otto puntate da prima serata. In daytime, invece, ci sarà il ritorno di Baywatch, con tutte le stagioni rimasterizzate, per un tuffo nostalgico nel passato.

L’offerta documentaristica della Rai sarà particolarmente ricca, con eventi che celebrano grandi personalità della cultura italiana. Il 31 maggio, infatti, verrà trasmesso il documentario su Rino Gaetano, a cinquant’anni da Ma il cielo è sempre più blu. Un altro tributo speciale sarà quello dedicato a Pippo Baudo, con un docu-film che ne racconterà la carriera e l’impatto culturale, guidato da Fiorello, in onda il 16 agosto, a un anno dalla morte del grande conduttore.

Altri appuntamenti culturali di rilievo includeranno Lino d’Italia (12 luglio) e In arte Mogol (17 agosto), mentre il programma Lo Stato delle cose di Massimo Giletti proseguirà anche in estate su Rai3.

Gli imperdibili della programmazione Rai estate 2026

Tra i numerosi eventi che arricchiranno il palinsesto estivo, alcuni titoli spiccano per il loro valore simbolico e culturale. Ecco un rapido recap delle principali trasmissioni previste:

I Volti della Repubblica – 2 giugno

– 2 giugno Viva l’Italia – La Notte dell’Unesco – 5 giugno

– 5 giugno La Traviata – 12 giugno

– 12 giugno Filorosso – dal 15 giugno

– dal 15 giugno Che ci faccio qui – dal 16 giugno

– dal 16 giugno Eredità Estate – dal 20 luglio

– dal 20 luglio Summer Hits – dal 16 luglio

– dal 16 luglio Un giorno in Pretura – dall’8 luglio

– dall’8 luglio Premio Strega – 8 luglio

– 8 luglio Lino d’Italia – 12 luglio

– 12 luglio Kilimangiaro estate – dal 30 luglio

– dal 30 luglio In arte Mogol – 17 agosto

– 17 agosto La Notte della Taranta – 22 agosto

– 22 agosto La Notte dei Fiori – 29 agosto

– 29 agosto La Notte dei Serpenti – 5 settembre

Con queste previsioni, l’estate 2026 della Rai si prospetta un mix perfetto di sport, musica e cultura, con eventi che sapranno coinvolgere il pubblico per tutta la stagione estiva.