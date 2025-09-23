Sanremo, spuntano i nomi dei primi due concorrenti: “Sono certezze”

Da mesi Carlo Conti è al lavoro per realizzare il prossimo Festival di Sanremo. Il conduttore toscano dopo il successo dello scorso anno deve superare se stesso, visto che è già riuscito nell’impresa di fare meglio di Amadeus. L’eredità ottenuta dal collega non era facile da eguagliare, eppure Conti non ha esitato a scendere in campo mostrando la sua professionalità e competenza. Lo scorso Febbraio ha stupito mettendo in piedi uno spettacolo corale, ha portato sul palco dell’Ariston diversi colleghi e ha puntato a celebrare la musica.

Anche la scelta dei brani e degli artisti si è rivelata vincente: il mix di giovani cantanti e di voci consolidate, ma ancora sulla cresta dell’onda, ha ottenuto l’approvazione del pubblico. Non solo le serate di Sanremo hanno sbancato negli ascolti, ma le canzoni si sono rivelate un successo e sono rimaste in classifica per mesi. Oggi Conti si appresta a mettere in scena un nuovo spettacolo, che avrà dei punti di fermi, ma anche tante novità, che per il momento sono top secret.

Nelle scorse settimane Conti ha rivelato le modalità di svolgimento di Sanremo Giovani e come le nuove voci che approderanno all’Ariston saranno selezionate. Intanto non mancano i rumors sugli artisti che potrebbero partecipare alla kermesse. Non ci sono ancora annunci ufficiali sugli artisti selezionati, ma c’è fervore e tanta curiosità sulle intenzioni di Conti, e su chi il conduttore toscano vorrebbe portare all’Ariston. Il toto nomi è in corso ormai da diversi giorni e sta allertando l’attenzione dei media e degli addetti ai lavori.

Sanremo 2026, il toto nomi è in corso: ecco chi sono i primi possibili due artisti

In diverse occasioni Carlo Conti ha rivelato che ha già ascoltato tantissimi brani e incontrato gli artisti più in auge. Ha inoltre fatto una prima selezione, ma non ha ancora preso nessuna decisione definitiva. Inoltre il conduttore di Tale e quale show si riserva la possibilità di cambiare idea e di avvalersi di tutto il tempo che ha a disposizione per mettere insieme il suo cast di cantanti.

Tuttavia, secondo Dagospia, Conti avrebbe già due punti fermi: due artisti si sarebbero già conquistati il loro posto a Sanremo 2026. Si tratta di Serena Brancale, reduce dal successo dello scorso anno. La kermesse ha portato sicuramente fortuna alla cantante pugliese, che oggi non può davvero rifiutare l’invito di Conti. L’altro nome quotata è quello di Marco Masini, che oltre che essere un cantante molto amato, ha un legame affettivo con il conduttore.

Carlo Conti vorrebbe Vasco Rossi come super ospite

“Mi piacerebbe iniziare con “Albachiara”, ha dichiarato Carlo Conti alla stampa. Il conduttore non ha rilasciato nessun commento in merito ai cantati che potrebbero partecipare alla gara, ma non ha nascosto che gli piacerebbe avere come super ospite Vasco Rossi: “Quale artista mi piacerebbe avere a Sanremo? Vasco Rossi come ospite lo accetterei volentieri, sarebbe fantastico. Gliel’ho detto anche quando sono andato a vedere il concerto, ma credo resterà un sogno.”

Per il momento Vasco Rossi non ha risposto al conduttore toscano, ma a quanto pare non ha intenzione di tornare all’Ariston, Non è tuttavia escluso che il cantante possa cambiare idea e realizzare il sogno di Conti.