Sanremo, non solo Angelina Mango: due grandi ritorni sul palco più prestigioso

Manca ancora qualche mese e il sipario sul Festival di Sanremo 2026 si alzerà svelando tutta la sua magia, i colpi di scena ma soprattutto i brani di Big di quella che sarà la 76ª edizione. L’ attesa tra fan e addetti ai lavori si riflette sui titoli dei media che da tempo hanno già annunciato che la kermesse sarà guidata nuovamente da Carlo Conti, il quale promette di unire nomi consolidati della musica italiana a nuovi talenti emergenti. Il suo traguardo? Conquistare sia il pubblico televisivo che quello giovane. L’Ariston, come sempre, si prepara a diventare il luogo dove la storia della musica italiana incontra le emozioni più autentiche.

Tra anticipazioni e rumors, il fermento cresce. Il conduttore, che ha già confermato la propria intenzione di guidare un’edizione di alto livello dopo il successo del Festival post-Amadeus, sembra intenzionato a puntare su grandi ritorni e collaborazioni inedite. Nomi storici si mescoleranno con artisti contemporanei, promettendo un’edizione dal sapore unico, capace di sorprendere e emozionare.

Se da un lato si parla di giovani talenti pronti a confermarsi, dall’altro non mancano le sorprese legate al ritorno di artisti che, per motivi personali o professionali, si erano allontanati dalle scene. Tra questi, spicca Angelina Mango, costretta molto tempo fa a interrompere il suo tour a causa di problemi di salute, ma ora pronta a tornare sul palco dell’Ariston con nuova energia e determinazione.

Il grande ritorno di Tiziano Ferro e le collaborazioni inaspettate

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, tra i protagonisti del prossimo Festival potrebbe esserci Tiziano Ferro. Reduce da un periodo di pausa dedicato alla famiglia e alla crescita dei suoi gemelli, il cantautore torna sulle scene con una rinnovata voglia di esibirsi davanti al pubblico italiano. L’Ariston potrebbe essere la cornice perfetta per questo ritorno, con la possibilità di un duetto speciale con Madame, un accostamento che già fa parlare di sé e che promette di essere uno dei momenti più attesi della kermesse.

Accanto a Tiziano Ferro, altri nomi di richiamo stanno catturando l’attenzione: secondo le fonti, Carlo Conti avrebbe puntato anche su Sangiovanni, Alfa e Blanco, senza dimenticare figure consolidate della scena pop e rock italiana come Caparezza, Tommaso Paradiso e gli Zero Assoluto. La rosa dei Big si arricchirebbe inoltre di Irama, La Niña, Levante, Mara Sattei e Myss Keta, insomma ci sarà aria di sperimentazione e tradizione musicale.

Il Festival di Sanremo non sarebbe completo senza un tributo alla sua storia e ai suoi protagonisti. L’edizione 2026 vedrà un omaggio a Pippo Baudo, un simbolo della kermesse, che ha segnato più di un decennio di Festival, recentemente scomparso all’età di 89 anni. Un momento di memoria e riconoscimento che affiancherà la musica dal vivo e le performance degli artisti in gara. Non mancherà inoltre la cosiddetta “quota over”, con il ritorno sul palco di grandi nomi della musica italiana come Bobby Solo e Patty Pravo, che aggiungeranno un tocco di nostalgia e classe a un’edizione già ricca di attese.