Sono Antonia, Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Seltsam, Senza Cri e Welo i sei finalisti di Sarà Sanremo, in gioco due accessi tra le Nuove Proposte per il Festival 2026.

Sanremo Giovani, chi sono i sei finalisti di Sarà Sanremo

Sono Antonia, Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Seltsam, Senza Cri e Welo i sei artisti che domenica prossima, 14 dicembre, torneranno in tv per la finale di Sarà Sanremo. In palio ci sono solo due posti tra le Nuove Proposte del Festival 2026: il resto del quadro della competizione dedicata agli esordienti assoluti dell’Ariston sarà completato dai vincitori di Area Sanremo.

Sei finalisti e un ritiro

I sei sono arrivati qui dopo una semifinale costruita su una serie di sfide testa a testa resa ‘zoppa’ dal sorprendente forfait di Soap che aveva deciso di chiamarsi fuori dalla competizione in polemica con alcuni giudizi social sulla sua canzone Buona Vita.

Una decisione abbastanza clamorosa e inconsueta quella della giovanissima Sophie Ottone, 20 anni, che aveva motivato la sua scelta con un lungo messaggio pubblico successivo all’ultima eliminatoria: “Sto affrontando un momento personale complesso e ho deciso di dedicare le mie energie a me stessa, allo spazio di cui ho bisogno e a un viaggio speciale che rimando da troppo tempo” ha scritto la cantante, spiegando tuttavia che la sua scelta arrivava dopo che le era stato recapitato un video, particolarmente critico sul suo brano, con “affermazioni tossiche e inconcludenti” da parte – a quanto pare – di uno speaker radiofonico.

La giuria ha scelto

Preso atto, non senza sorpresa del ritiro di Soap il meccanismo delle qualificazioni è cambiato.e sotto lo sguardo della commissione musicale guidata da Carlo Conti e composta, tra gli altri, da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, dal maestro Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, i finalisti si sono affrontati in una serie di duelli.

Antonia ha convinto con Luoghi perduti, urban dalle sfumature soul che l’ha vista battere Caro Wow. Angelica Bove ha emozionato con Mattone, una ballata intima e syadente che le ha aperto le porte della finale. Nicolò Filippucci, con Laguna, ha superato Petit portando sul palco un brano piuttosto tradizionale perfettamente ritagliato sulle dinamiche sanremesi mentre Welo ha difeso il suo Emigrato, rap diretto e viscerale che racconta radici e appartenenza.

A completare il quadro ci sono due personalità fortissime, Seltsam (Scusa Mamma) e Senza Cri (Spiagge), uscite da una sfida a tre che ha visto esclusa La Messa.

La finale di domenica 14 dicembre

La serata di Sarà Sanremo, in diretta ancora una volta dal Teatro del Casinò e finalmente in prima serata, sarà l’ultimo banco di prova prima del Festival. I sei finalisti torneranno a proporre i loro brani davanti alla stessa commissione che li ha scelti, consapevoli che ogni dettaglio potrà spostare l’ago della bilancia. Solo due di loro, però, entreranno a far parte della sfida delle Nuove Proposte.

Per chi ama scoprire la nuova generazione della musica italiana, l’appuntamento è quindi doppio: da un lato lo show televisivo, dall’altro la possibilità di vedere nascere artisti che potrebbero ritrovarsi, tra pochi mesi, a giocarsela sul palco più famoso del Paese. Sarà Sanremo, mai come quest’anno, assomiglia a un vero e proprio prologo del Festival.